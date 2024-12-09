Zaferin 5 şifresi!

MOTİVASYON VE KONSANTRASYON
1- DERBİYE kadar son 7 resmi maçta sadece Malmö'yü mağlup edebilen Beşiktaş'ta teknik sorumlu Serdar Topraktepe ve yardımcıları, hafta boyunca oyunculara moral ve motivasyon
sağlamaya çalıştı. Öz güvenlerini kaybeden futbolcuları da takıma kazandırmak için yoğun mesai harcandı.
İZİNLER KALDIRILDI KAMP GERİ GELDİ
2- VAN Bronckhorst döneminde en çok eleştirilen konulardan olan "İki gün çalış, bir gün izin yap"
sistemi iptal edildi. Topraktepe, Hatay maçından sonra derbiye kadar takıma izin vermedi. Sezon başında kaldırılan maç kampı uygulamasını da geri getirdi.
KÜSMÜŞ İSİMLERİ YENİDEN KAZANDI
3- FUTBOLCULARINI idmanlarda ayrıma sürüklemeyen ve herkese adil olacağının mesajını veren teknik heyet, dediğini de yaptı. Derbi zaferinde Tayyip Talha Sanuç, Salih Uçan
gibi bu sezon oynatılmadıkları için tartışma konusu olan iki oyuncu 11'de görev aldı.
HERKESİN FİKRİNE DEĞER VERDİ
4- DERBİ öncesi futbolcularla fikir alışverişinde bulunan deneyimli hoca, herkesin işin parçası olmasını sağladı. Rafa Silva, "Kanatta oynarım, ikinci yarı beni çıkarıp orta sahayı güçlendirebilirsiniz"
, Immobile de "Rakibin öne çıktığı anlarda Semih'i oyuna alabilirsiniz" dedi.
TARAFTAR KOZUNU ÇOK İYİ KULLANDI
5- SAHA sonuçlarının camiadaki mutsuzluğun etkenlerinden biri olduğunu takıma anlattı. "Taraftarların yüzünü güldürmek ve onlarla barışmak için F.Bahçe galibiyeti önemli bir fırsat.
Savaşıp, coşkumuzu ortaya koyarsak sonuç da gelir" diyerek oyuncuları ateşlendi.
TOPRAKTEPE'NİN BEŞİKTAŞ PERFORMANSI
2023-2024
Hatayspor: 1 - Beşiktaş: 2
Beşiktaş: 1 - Kasımpaşa: 3
Çaykur Rizespor: 0 - Beşiktaş: 4
Beşiktaş: 2 - MKE Ankaragücü: 0
Fenerbahçe: 2 - Beşiktaş: 1
Beşiktaş: 3 - Çaykur Rizespor: 2
Alanyaspor: 1 - Beşiktaş: 1
Beşiktaş: 2 - Hatayspor: 2
Kasımpaşa: 2 - Beşiktaş: 1
2024-2025
Hatayspor: 1 - Beşiktaş: 1
Beşiktaş: 1- Fenerbahçe: 0