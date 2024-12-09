Zaferin 5 şifresi!

1- DERBİYE kadar son 7 resmi maçta sadece Malmö'yü mağlup edebilen Beşiktaş'ta teknik sorumlu Serdar Topraktepe ve yardımcıları,sağlamaya çalıştı. Öz güvenlerini kaybeden futbolcuları da takıma kazandırmak için yoğun mesai harcandı.2- VAN Bronckhorst döneminde en çok eleştirilen konulardan olansistemi iptal edildi. Topraktepe, Hatay maçından sonra derbiye kadar takıma izin vermedi. Sezon başında kaldırılan maç kampı uygulamasını da geri getirdi.3- FUTBOLCULARINI idmanlarda ayrıma sürüklemeyen ve herkese adil olacağının mesajını veren teknik heyet, dediğini de yaptı. Derbi zaferindegibi bu sezon oynatılmadıkları için tartışma konusu olan iki oyuncu 11'de görev aldı.4- DERBİ öncesi futbolcularla fikir alışverişinde bulunan deneyimli hoca, herkesin işin parçası olmasını sağladı. Rafa Silva,, Immobile de "Rakibin öne çıktığı anlarda Semih'i oyuna alabilirsiniz" dedi.5- SAHA sonuçlarının camiadaki mutsuzluğun etkenlerinden biri olduğunu takıma anlattı. "Savaşıp, coşkumuzu ortaya koyarsak sonuç da gelir" diyerek oyuncuları ateşlendi.2023-2024Hatayspor: 1 - Beşiktaş: 2Beşiktaş: 1 - Kasımpaşa: 3Çaykur Rizespor: 0 - Beşiktaş: 4Beşiktaş: 2 - MKE Ankaragücü: 0Fenerbahçe: 2 - Beşiktaş: 1Beşiktaş: 3 - Çaykur Rizespor: 2Alanyaspor: 1 - Beşiktaş: 1Beşiktaş: 2 - Hatayspor: 2Kasımpaşa: 2 - Beşiktaş: 12024-2025Hatayspor: 1 - Beşiktaş: 1Beşiktaş: 1- Fenerbahçe: 0