Zinciri kıramıyor

Çok kötü bir sezon yaşayan Beşiktaş, bir türlü gördüğü kâbustan uyanamıyor.Son olarak sahasında Galatasaray'a mağlup olan Kara Kartal, bu sezon ligde hiç 3 maç üst üste kazanamadı. 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 10 mağlubiyet ile 46 puan toplayan Beşiktaş, 4 defa iki maç art arda kazandı ama bir türlü üçüncüsünü getiremedi.Bu arada siyah-beyazlıların, en çok zorlandığı bir diğer konu gol atmak oldu.Galatasaray derbisinde 0.32 gol beklentisinde kalan Beşiktaş, rakip kaleyi sadece 3 kez bulabildi. Galatasaray ceza sahasında ise topla 16 kez buluşabildi.