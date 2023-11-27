Zirvedekileri yakalayacağız

Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, sahadan galibiyetle ayrıldıkları için mutlu olduklarını söyledi. Deneyimli hoca, "İlk yarı hiçbir şey yapamadık. İkinci devre oyuncu değişikliklerinden sonra toparladık. Pozisyonlarımızı değerlendirdik ve üç puanı hanemize yazdırdık. Bizim bir seri yakalamamız lazımdı. Yukarıdakileri yakalayabilmemiz için de galibiyet önemliydiAldığımız bu sonuçla futbolcularımıza da öz güven geldi. İnşallah bundan sonra taraftarlarımızın da desteği ile bizim için her şey daha iyi olacak" diye konuştu.Beşiktaş'ın tecrübeli file bekçisi Mert Günok, dün akşam Samsunspor karşısında da başarılı bir performans sergiledi ve takımının sahadan galibiyetle ayrılmasında önemli bir rol oynadı. Kalesine isabet eden 4 şutun 3'ünü çıkararak yüzde 75'lik kurtarış oranı yakalayan Mert'in, Mouandilmandji'nin jenereklik golünde ise yapabileceği bir şey yoktu. Siyahbeyazlı eldiven, ayrıca Samsunspor'un kullandığı iki kornerde topa hakim olarak tehlikenin büyümesini önledi.