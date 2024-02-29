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Giriş Tarihi: 29.2.2024

Zor olacak ama biz kazanacağız

Zor olacak ama biz kazanacağız

Ankaragücü ile eşleştiklerini hatırlatan Fernando Santos, “Zor bir yarı final olacak ama gücümüzü biliyoruz” diye konuştu

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, çok değerli bir galibiyet aldıklarını söyledi. Portekizli hoca, "Önemli olacağını biliyorduk, ona göre hazırlandık. Yarı finalde olmak önemli. Finale ve sonra da kupaya ulaşmak istiyoruz. Ankaragücü maçı da zor bir yarı final olacak ama gücümüzü biliyoruz. Bugün (dün) iyiydik. Adil bir galibiyet aldığımızı söyleyebilirim, hak ettik" dedi. Pazar günü oynanacak G.Saray derbisiyle ilgili de Santos, "Ben Galatasaray maçını yarın sabah (bu sabah) düşünmeye başlayacağım. Derbiler çok önemli, o maç da güzel olacak" ifadelerini kullandı.
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Zor olacak ama biz kazanacağız
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