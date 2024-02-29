Zor olacak ama biz kazanacağız

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, çok değerli bir galibiyet aldıklarını söyledi. Portekizli hoca, "Önemli olacağını biliyorduk, ona göre hazırlandık. Yarı finalde olmak önemli. Finale ve sonra da kupaya ulaşmak istiyoruz.Bugün (dün) iyiydik. Adil bir galibiyet aldığımızı söyleyebilirim, hak ettik" dedi. Pazar günü oynanacak G.Saray derbisiyle ilgili de Santos,ifadelerini kullandı.