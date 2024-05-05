Üç hafta sonra bitecek 2023-24 sezonundaile çalışan ancak başarının uzağında kalan Beşiktaş, yeni sezonda başarıyı getirecek isim için ince eleyip sık dokuyor… Camiada cevabı merakla beklenensorusu için yönetim dört koldan çalışmalarını sürdürüyor. Yabancılar arasında öne çıkan Hansi Flick'in menajeriyle temas kuruldu.görüşmeleri bir araya gelme şansı bırakmadan bitirdi.ile Başkan HasanArat bizzat görüştü. Almanya'dakibuluşmada 35yaşındaki genç hoca,Beşiktaş'taşampiyonluk yaşayan, halenAntalyaspor'un başındaolanSiyah-beyazlıları üst üste 2yıl şampiyon yapanYerli olması durumundaSergen Yalçın yada Şenol Güneş'ten biriyleçalışması gerektiğini düşünenkesim gerekçe olarakNuri Şahin'i hocalık konusundayetersiz buluyor.Futbolculuk kariyerinde Dortmund, Feyenoord, Real Madrid, Liverpool gibi takımlarda oynayan Nuri Şahin, Dortmund'la Bundesliga (2010-11), Real Madrid'le La Liga (2011- 12) şampiyonluğu yaşadı. Teknik direktörlük kariyerine 2021'de saha içinden hocalığa geçtiği Antalyaspor'da başladı. 1 Ocak 2024'te yardımcı antrenör olarak Dortmund'a gitti. Antalya ile Süper Lig'de çıktığı 17 maçta 6 galibiyet, 6 beraberlik, 5 yenilgi aldı. 24 puan toplarken, 1.41 puan ortalaması yakaladı.