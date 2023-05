Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, merkezi Lübnan'da olan ve Ortadoğu bölgesine yayın yapan haber kanalıin konuğu oldu. İşte Çebi'nin röportajdaki açıklamalarından satır başları:Zorla hiçbir şey olmaz. Yerlilerin performansı tatmin edici seviyede olsa yabancı futbolcu transfer etmeye gerek kalmaz. İhtiyaç var ki yabancı transferi yapılıyor.""Hayatın hiçbir alanında yerli ve yabancı ayrımını doğru bulmuyorum. İyi futbolcu, kötü futbolcu vardır. Spor; kardeşlik, barış ve huzur için yapılır. Burada ayrımcılık olamaz. Sahada her ülkeden birer oyuncu olsa daha çok keyif alırım. Futbolu artık şirket gibi düşünmek zorundasınız. Bizim kulübümüz de ekonomik olarak sıkıntılar çekiyor. Taşıma suyla değirmen dönmez. Kaynak oluşturmak zorundasınız. Altyapıya önem vermelisiniz. Para kazanmaktan başka çare yok.demek olmaz. Önce para kazanacağız, sonra harcama yapacağız.""Siyahifutbolculara yönelik yapılan ırkçılıkları lanetliyorum. Her ırkın kendine göre güzellikleri vardır. İnsanların renkleriyle ilgili çirkin yorumlarda bulunmak kimsenin haddi değildir.""ÇOK büyük bir deprem felaketi yaşadık. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları el ele verdi ve depremzede vatandaşlarımıza yardım etti. Biz de kulüp olarak üzerimize düşeni yapmaya çalıştık. Depremin ardından vatandaşlarımızın yardımına koşan dünyanın her bölgesinden insanlara teşekkür ediyorum. Ayrıca Müslüman kardeşlerimiz, bu süreçte hep yanımızda oldular, onlara özellikle teşekkür etmeyi borç biliyorum."Beşiktaş sportif amaçlarla kurulmuş olsa da günümüzde büyük bir sivil toplum kuruluşuna dönüşmüştür. İnsanlarımız birbirlerine sarılmayı çok iyi biliyor. Vicdanlı ve ahlaklı insan olma duygularıyla hareket eden herkese şükranlarımı sunuyorum. Arap Yarımadası'ndan da herhangi bir kulüple geliri deprem bölgesinde okul yapımında kullanılmak üzere maç oynamayı arzu ederiz."