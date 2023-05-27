“Yerli oyuncuların performansı tatmin edici düzeyde olsa yabancıya gerek kalmaz. Hayatın hiçbir alanında böyle bir ayrımı doğru bulmuyorum. Sahada her ülkeden bir futbolcu olsa daha çok keyif alırım”
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, merkezi Lübnan'da olan ve Ortadoğu bölgesine yayın yapan haber kanalı Al Mayadeen'in konuğu oldu. İşte Çebi'nin röportajdaki açıklamalarından satır başları: "Ülkemizde şu andasahada 8 yabancı futbolcuolabilirken 3 tane de Türkoyuncunun olması gerekiyor. Zorla hiçbir şey olmaz. Yerlilerin performansı tatmin edici seviyede olsa yabancı futbolcu transfer etmeye gerek kalmaz. İhtiyaç var ki yabancı transferi yapılıyor."
TEK ÇAREMİZ PARA KAZANMAK
"Hayatın hiçbir alanında yerli ve yabancı ayrımını doğru bulmuyorum. İyi futbolcu, kötü futbolcu vardır. Spor; kardeşlik, barış ve huzur için yapılır. Burada ayrımcılık olamaz. Sahada her ülkeden birer oyuncu olsa daha çok keyif alırım. Futbolu artık şirket gibi düşünmek zorundasınız. Bizim kulübümüz de ekonomik olarak sıkıntılar çekiyor. Taşıma suyla değirmen dönmez. Kaynak oluşturmak zorundasınız. Altyapıya önem vermelisiniz. Para kazanmaktan başka çare yok. Hiçbirşey yapmadan 'Messiburaya gelsin' demek olmaz. Önce para kazanacağız, sonra harcama yapacağız."
IRKÇILIĞI LANETLIYORUM
"Siyahifutbolculara yönelik yapılan ırkçılıkları lanetliyorum. Her ırkın kendine göre güzellikleri vardır. İnsanların renkleriyle ilgili çirkin yorumlarda bulunmak kimsenin haddi değildir."
MÜSLÜMAN KARDEŞLERİMİZETEŞEKKÜR EDİYORUM
"ÇOK büyük bir deprem felaketi yaşadık. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları el ele verdi ve depremzede vatandaşlarımıza yardım etti. Biz de kulüp olarak üzerimize düşeni yapmaya çalıştık. Depremin ardından vatandaşlarımızın yardımına koşan dünyanın her bölgesinden insanlara teşekkür ediyorum. Ayrıca Müslüman kardeşlerimiz, bu süreçte hep yanımızda oldular, onlara özellikle teşekkür etmeyi borç biliyorum."
ARAP YARIMADASI'NDA OYNAYABİLİRİZ
Beşiktaş sportif amaçlarla kurulmuş olsa da günümüzde büyük bir sivil toplum kuruluşuna dönüşmüştür. İnsanlarımız birbirlerine sarılmayı çok iyi biliyor. Vicdanlı ve ahlaklı insan olma duygularıyla hareket eden herkese şükranlarımı sunuyorum. Arap Yarımadası'ndan da herhangi bir kulüple geliri deprem bölgesinde okul yapımında kullanılmak üzere maç oynamayı arzu ederiz."