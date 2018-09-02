Ümraniye, Giresunspor engelini iki golle geçti

Spor Toto 1'inci Lig 4'üncü hafta karşılaşmasında Ümraniyespor, sahasında Giresunspor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmada İstanbul ekibinin ilk golünü 25'inci dakikada Recep Aydın kaydederken, 2'nci gol ise 42'nci dakikada Andreas Vasilogiannis'ten geldi.

Eskişehirspor-K. Karabükspor: 2-0

Eskişehir, 13 futbolcusunun lisans tescil işlemini gerçekleştiremediği için genç takımının futbolcularıyla çıktığı maçta Karabükspor'u 2-0 yendi.

Elazığspor-Balıkesirspor Baltok: 1-2

Balıkesir BALTOK, Elazığspor'u deplasmanda 2-1 yendi. Konuk takımın gollerini Mehmet ve Nizamettin attı. Kadir'in sayısı Elazığ'a yetmedi.

Altay-Adanaspor: 2-2

Altay sahasında Adanaspor ile 2-2 berabere kaldı. Ev sahibinin Paixao ve Eugenio ile bulduğu gollere Adana, Eren ve Hakan'la cevap verdi.