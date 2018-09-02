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Ümraniye, Giresunspor engelini iki golle geçti

Giriş Tarihi: 2.9.2018
Ümraniye, Giresunspor engelini iki golle geçti

1'inci Lig 4'üncü hafta karşılaşmasında Ümraniyespor, sahasında Giresunspor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmada İstanbul ekibinin ilk golünü 25'inci dakikada Recep Aydın kaydederken, 2'nci gol ise 42'nci dakikada Andreas Vasilogiannis'ten geldi.

Eskişehirspor-K. Karabükspor: 2-0
Eskişehir, 13 futbolcusunun lisans tescil işlemini gerçekleştiremediği için genç takımının futbolcularıyla çıktığı maçta Karabükspor'u 2-0 yendi.

Elazığspor-Balıkesirspor Baltok: 1-2
Balıkesir BALTOK, spor'u deplasmanda 2-1 yendi. Konuk takımın gollerini Mehmet ve Nizamettin attı. Kadir'in sayısı Elazığ'a yetmedi.

Altay-Adanaspor: 2-2
Altay sahasında ile 2-2 berabere kaldı. Ev sahibinin Paixao ve Eugenio ile bulduğu gollere , Eren ve Hakan'la cevap verdi.

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Ümraniye, Giresunspor engelini iki golle geçti
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