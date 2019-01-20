BUGÜN NELER OLDU

SPOR Toto 1. Lig'de ikinci sırada bulunan Denizlispor, haftaya 3. giren Gazişehir Gaziantepspor'u deplasmanda 1-0 yenerek rakibiyle arasındaki puan farkını 8'e yükseltti. Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada yeşil-siyahlı ekibi galibiyete taşıyan gol 38. dakikada Ziya Alkurt'tan geldi.TEKRAR Süper Lig'e yükselmeyi hedefleyen Osmanlıspor evinde Boluspor'u 3-1 yenerek, ikinci sıraya çıktı. Başkent ekibi, Burhan Eşer'in 4 ve 33. dakikadaki golleriyle iki farklı öne geçti. Bolu, 45+1'te Mustafa Durak ile tek sayısını bulurken Osmanlı, 81'de Sinan Kurt ile skoru ilan etti.DÜŞME hattında yer alan Afjet Afyonspor sahasında İstanbulspor ile oynadığı maçtan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Konuk takım 17. dakikasında Murat Duruer'in golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibi, 1 puanı 87'de Oltan Karakullukçu ile kurtardı.