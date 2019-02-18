Spor Toto 1. lig

BUGÜN NELER OLDU

ANKARA'DA oynanan karşılaşmada Osmanlıspor, ligin son sırasındaki Karabükspor'u 3-0 yenerek puanını 44'e yükseltti ve lider Denizlispor'u takibi sürdürdü. Başkent ekibi Gueye (30 ve 90+3) ve Ayuk'un golleri ile sahadan 3-0 galip ayrılırken, galibiyet serisini de 5 maça çıkardı.İLK 4 yarışından kopmak istemeyen iki takımın maçında Altınordu, Gazişehir'i Alican Özfesli'nin 31. dakikada attığı golle devirdi. Ege temsilcisi böylece puanını 38'e çıkarırken, Gazişehir 35 puanda kaldı.AFJET Afyonspor, misafir ettiği Giresunspor karşısında 15. dakikada Aykut Uluç ile 53 ve 60. dakikalarda Oltan Karakullukçu'nun attığı gollerle üç puanı hanesine yazdırdı. Dauda'nın, 23 ve 51'de attığı goller, Giresun'a puan getirmedi.ADANASPOR, misafiri İstanbulspor ile berabere kaldı. Ev sahibi ekip, 44. dakikada Kone'nin attığı golle skor üstünlüğünü yakaladı. Oyunun son bölümünde baskı kuran İstanbulspor, Perovic'in 88'de attığı golle puanı kurtardı.K.Maraş-Darıca G.Birliği: 1-0, Sivas Bld-F.Karagümrük: 1-0, Zonguldak Kömür-Konya Anadolu Selçuk: 1-0, Kırklareli-Ş.Urfa: 0-0, Etimesgut Bld-Pendik: 2-1, Fethiye-Tokat: 0-0Amed SF-UTAŞ Uşak: 2-1, Gümüşhane-Hacettepe: 1-1, Sancaktepe Bld-Sarıyer: 0-2, İnegöl-Bayrampaşa: 2-1, Sakarya-Manisa:Karbel Karaköprü Bld-Körfezspor:5-0, Nevşehir Bld-Nazilli Bld: 1-2, Erbaa-B. Petrol: 3-1, E.Velimeşe-Yomra: 2-0, Gebze-Büyükçekmece Tepecik:0-1, Silivri-Erzin Bld: 1-1Osmaniye-Adıyaman 1954: 4-0, Of-Yeni Ordu: 0-5, Pazar-H.Koçer İnşaat Çatalca: 2-1, Kırşehir Bl-Van BŞB: 2-1, Alibeyköy-Kemer 2003: 0-1, Esenler Erok-Karşıyaka: 3-1, Altındağ Bld- Elaziz Bld: 0-0, Kızılcabölük-Sultanbeyli Bld: 3-1Anagold 24 Erzincan-Kocaeli: 5-1, Payas-Diyarbekir:1-0, Fatsa Bld-Ankara Adliye: 2-1, Serik Bld-Cizre: 1-1, Turgutlu-Y.Çorum: 3-2, H.Edip Adıvarspor-Bayburt İl Ö.İ:1-0, Buca-Bağcılar: 0-0, Gölcük-Karacabey Bld: 0-2