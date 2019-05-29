Fatih Karagümrük tarih yazdı

BUGÜN NELER OLDU

Fatih Karagümrük, TFF 2. Lig play-off finalinde Sakaryaspor'u 2-0 mağlup ederek Spor Toto 1. Lig'e yükselmeyi başardı. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan69. dakikada Karagümrük, Selçuk Alibaz'ın yerden yaptığı sert vuruşla 1-0 öne geçti. 87. dakikada Erkan Zengin, rakip savunma oyuncularını geçerek Ahmet Aras'a pas attı. Müsait pozisyondakiBu sonuçla Karagümrük, Keçiörengücü ve Menemenspor'dan sonra biletini alarak 14 yıl aranın ardından 1 Lig'e çıktı.Karagümrük'ün kaptanı Erkan Zengin, karşılaşma sonrası şunları söyledi: "Eskişehir'de finalde kaybetmiştim. Kısmet bugüneymiş. İnanılmaz bir taraftarımız var. 1 sene boyunca ne çektiğimizi bir tek biz futbolcular biliriz. İnanılmaz hak ettik."