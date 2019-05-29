Fatih Karagümrük tarih yazdı

Fatih Karagümrük, TFF 2. Lig play-off finalinde Sakaryaspor'u 2-0 mağlup ederek Spor Toto 1. Lig'e yükselmeyi başardı. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadele, maç öncesi Sakaryaspor taraftarlarının sahaya attığı meşaleler nedeniyle 12 dakika geç başladı.
69. dakikada Karagümrük, Selçuk Alibaz'ın yerden yaptığı sert vuruşla 1-0 öne geçti. 87. dakikada Erkan Zengin, rakip savunma oyuncularını geçerek Ahmet Aras'a pas attı. Müsait pozisyondaki Ahmet topu ağlarla buluşturdu ve maçın skorunu belirledi: 2-0.
Bu sonuçla Karagümrük, Keçiörengücü ve Menemenspor'dan sonra biletini alarak 14 yıl aranın ardından 1 Lig'e çıktı.
Karagümrük'ün kaptanı Erkan Zengin, karşılaşma sonrası şunları söyledi: "Eskişehir'de finalde kaybetmiştim. Kısmet bugüneymiş. İnanılmaz bir taraftarımız var. 1 sene boyunca ne çektiğimizi bir tek biz futbolcular biliriz. İnanılmaz hak ettik."