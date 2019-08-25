BAŞKENT DERBİSİ KEÇİÖRENGÜCÜ'NÜN
TFF 1. Lig'de sezonun ilk Ankara derbisinde zafer Keçiörengücü'nün oldu. Keçiörengücü, taraftarı önünde karşılaştığı Osmanlıspor derbisinden 1-0 galip ayrıldı. Tek gol 69. dakikada Boubacar Dialiba'dan geldi. Kırıkkale'de eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut anısına iki ekip sahaya siyah pankartla çıktı.
F. KARAGÜMRÜK GÜMBÜR GÜMBÜR
TFF
1. Lig'de Fatih Karagümrük fırtına gibi esiyor. İlk maçında Bursaspor'u yenen İstanbul ekibi, 2. haftada Altınordu deplasmanında üç puanla döndü: 1-2. Karagümrük'e galibiyeti getiren goller 33'te Alparslan ve 57'de Ramazan ile geldi.