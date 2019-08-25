BUGÜN NELER OLDU

TFF 1. Lig'de sezonun ilk Ankara derbisinde zafer Keçiörengücü'nün oldu. Keçiörengücü, taraftarı önünde karşılaştığı Osmanlıspor derbisinden 1-0 galip ayrıldı. Tek gol 69. dakikada Boubacar Dialiba'dan geldi.1. Lig'de Fatih Karagümrük fırtına gibi esiyor. İlk maçında Bursaspor'u yenen İstanbul ekibi, 2. haftada Altınordu deplasmanında üç puanla döndü: 1-2. Karagümrük'e galibiyeti getiren goller 33'te Alparslan ve 57'de Ramazan ile geldi.