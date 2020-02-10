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'a bir darbe de 'dan!

1. Lig'in 21. haftasında ligde kötü günler geçiren ve son sırada bulunan , Play-off yarışında bulunan 'ın konuğu oldu. Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi. bu sonucun ardından haftayı 15 puanla son sırada kapattı. Altay ise 31 puan ve maç fazlasıyla 5. sırada kendisine yer buldu.

Giriş Tarihi: 10.2.2020 13:57 ABONE OL
Boluspor'a bir darbe de Altay'dan!

Karşılaşmaya hızlı başlayan taraf konuk ekip Boluspor oldu. Burak Bekaroğlu'nun 30. dakikada attığı golle öne geçen Boluspo, ilk yarıyı da üstün tamamladı. Karşılaşmanın ikinci yarısı ise işler terisine döndü. Devre arasında oyuna dahil olan Yılmaz Özeren, Turgut Doğan Şahin'in asistinde 49. dakikada topu ağlarla buluşturdu. Maç bu skorla bitecek derken bu kez sahneye Marco Paixao çıktı. 87. dakikada bulduğu golle Altay'ı 2-1 öne geçiren Paixao maçın da skorunu belirledi.

71. dakikada Gökhan Sazdağı 10 dakika arayla gördüğü iki sarı kartla oyun dışında kaldı ve Boluspor maçı 10 kişi tamamladı.

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Boluspor'a bir darbe de Altay'dan!
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