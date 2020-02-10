Karşılaşmaya hızlı başlayan taraf konuk ekip Boluspor oldu. Burak Bekaroğlu'nun 30. dakikada attığı golle öne geçen Boluspo, ilk yarıyı da üstün tamamladı. Karşılaşmanın ikinci yarısı ise işler terisine döndü. Devre arasında oyuna dahil olan Yılmaz Özeren, Turgut Doğan Şahin'in asistinde 49. dakikada topu ağlarla buluşturdu. Maç bu skorla bitecek derken bu kez sahneye Marco Paixao çıktı. 87. dakikada bulduğu golle Altay'ı 2-1 öne geçiren Paixao maçın da skorunu belirledi.

71. dakikada Gökhan Sazdağı 10 dakika arayla gördüğü iki sarı kartla oyun dışında kaldı ve Boluspor maçı 10 kişi tamamladı.