Akhisar Belediyespor Karagümrük maçı hangi kanalda? TFF 1. Lig play off rövanş maçı Akhisar Belediyespor Karagümrük ne zaman, saat kaçta?

Akhisarspor'da Karagümrük maçının ardından teknik direktör Yılmaz Vural'ın, "Bu maç seyircisiz değildi" tepkisi üzerine rakip yönetimin yaptığı, "Karagümrük'te futbol oynanırken futbol topunu tanımayanlar, bugün devlet imkanlarıyla yapılan stadyumlara sahip olup, belediye parasıyla yaşayıp, bizleri beğenmez olmuşlar" açıklaması taraftarı kızdırdı. Karagümrük cephesine tepki gösteren yeşil-siyahlılar, takımlarının rakibe cevabı çarşamba günü sahada verdiğini, rövanşta da yine sahada cevap vereceklerini belirtti.