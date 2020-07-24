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Karagümrük maçı hangi kanalda? 1. Lig play off rövanş maçı , saat kaçta?

Türkiye Futbol Federasyonu () 1. Lig’de sezonu 3. 4. 5. ve 6. kapatan takımların Süper Lig’ çıkma mücadelesi sürüyor. TFF 1. Lig play off mücadelesinin ilk maçında Fatih Karagümrük ile arasında oynanmış ve karşılaşma 3-3’lük skorla berabere tamamlanmıştı. Heyecanlı geçen play off mücadelesinin rövanş karşılaşmasına ilişkin detayları merak eden sporseverler Akhisar Belediyespor Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. İşte maça ilişkin detaylar…

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Akhisar Belediyespor Karagümrük maçı hangi kanalda? TFF 1. Lig play off rövanş maçı Akhisar Belediyespor Karagümrük ne zaman, saat kaçta?

1. Lig'de Hatayspor ve BB Erzurumspor'un Süper Lig biletini almasının ardından yükselecek 3. takım play off karşılaşmaları sonucunda belli olacak. Ligi 3. 4. 5. ve 6. Bitiren takımlar arasında oynanan play off mücadelesine kalan Fatih Karagümrük ile ilk maçta yenişemeyerek 3-3'lük skorla berabere kalmıştı. Karşılaşmanın rövanş maçına ilişkin detayları öğrenmek isteyen sporseverler Akhisar Belediyespor Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorusuyla bilgi araştırması yapmayı sürdürüyor.

AKHİSAR BELEDİYESPOR KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Lig play off rövanş maçına ilişkin bilgiler şöyle;

Akhisar Belediyespor Karagümrük maçı hangi kanalda? TFF 1. Lig play off rövanş maçı Akhisar Belediyespor Karagümrük ne zaman, saat kaçta?

1. Lig Karagümrük Play Off Yarı Final rövanş maçı 26 Temmuz 2020 Pazar günü saat 21.00'da başlayacak. Akhisar Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma beIN Sports Max 2 kanalından canlı olarak ekranlara gelecek.

Akhisar Belediyespor Karagümrük maçı hangi kanalda? TFF 1. Lig play off rövanş maçı Akhisar Belediyespor Karagümrük ne zaman, saat kaçta?

AKHİSARSPOR FİNAL YOLUNDA TEMKİNLİ

1'inci Lig'de Play-Off yarı final ilk maçında Fatih Karagümrük'le deplasmanda 3-3 berabere kalarak final için büyük avantaj yakalayan Akhisarspor, rövanşta temkinli oynayacak. Öncelikle gol yememeyi hedefleyen Akigo, defans güvenliğini alıp atacağı gol veya gollerle finali sigortalamak istiyor. Her türlü galibiyet ve 0-0, 1-1, 2-2'lik beraberlikte Süper Lig'e dönüş hedefi için finalist olacak Akigo'da ilk maçta sakatlanan Vrsajevic forma giyemeyecek.

Akhisar Belediyespor Karagümrük maçı hangi kanalda? TFF 1. Lig play off rövanş maçı Akhisar Belediyespor Karagümrük ne zaman, saat kaçta?

Akhisarspor'da Karagümrük maçının ardından teknik direktör Yılmaz Vural'ın, "Bu maç seyircisiz değildi" tepkisi üzerine rakip yönetimin yaptığı, "Karagümrük'te futbol oynanırken futbol topunu tanımayanlar, bugün devlet imkanlarıyla yapılan stadyumlara sahip olup, belediye parasıyla yaşayıp, bizleri beğenmez olmuşlar" açıklaması taraftarı kızdırdı. Karagümrük cephesine tepki gösteren yeşil-siyahlılar, takımlarının rakibe cevabı çarşamba günü sahada verdiğini, rövanşta da yine sahada cevap vereceklerini belirtti.

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Akhisar Belediyespor Karagümrük maçı hangi kanalda? TFF 1. Lig play off rövanş maçı Akhisar Belediyespor Karagümrük ne zaman, saat kaçta?
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