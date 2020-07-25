Haberler Spor Haberleri TFF 1. Lig Haberleri Finalin adı Tuzla-Manisa

Finalin adı Tuzla-

2. Lig play-off’unda Ankara Demir’i yenen Tuzla ile Sancaktepe’yi deviren FK finale çıktı

Giriş Tarihi: 25.7.2020 ABONE OL
Finalin adı Tuzla-Manisa
TFF 1. Lig'e yükselecek son takımın belli olacağı play-off finalinin ekipleri, Tuzlaspor ile Manisa FK oldu. TFF 2. Lig Kırmızı Grup playoff yarı finalinde Tuzlaspor, Batuhan Karadeniz'in attığı penaltı golleriyle Ankara Demirspor'u 2-0 mağlup ederek finale yükseldi. Beyaz Grup'ta ise Manisa FK, 66'da Nizamettin Çalışkan'ın golüyle Sancaktepe'yi 1-0 yendi ve tur biletini aldı. Samsun ve Bandırma'nın ardından son bileti almak için Tuzlaspor ile Manisa, salı günü saat 21.00'de karşı karşıya gelecek. Mücadele A Spor'dan canlı yayınlanacak.
ARKADAŞINA GÖNDER
Finalin adı Tuzla-Manisa
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA