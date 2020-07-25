Finalin adı Tuzla-Manisa

TFF 1. Lig'e yükselecek son takımın belli olacağı play-off finalinin ekipleri, Tuzlaspor ile Manisa FK oldu. TFF 2. Lig Kırmızı Grup playoff yarı finalinde Tuzlaspor, Batuhan Karadeniz'in attığı penaltı golleriyle
Ankara Demirspor'u 2-0 mağlup ederek finale yükseldi. Beyaz Grup'ta ise Manisa FK, 66'da Nizamettin Çalışkan'ın golüyle Sancaktepe'yi 1-0 yendi
ve tur biletini aldı. Samsun ve Bandırma'nın ardından son bileti almak için Tuzlaspor ile Manisa, salı günü saat 21.00'de karşı karşıya gelecek. Mücadele A Spor'dan canlı yayınlanacak.