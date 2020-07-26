TFF 1. Lig'den Süper Lig'e hangi takımlar yükseldi? Süper Lig'e yükselen takımlar ve ligde son puan durumu tablosu!

TFF 1. Lig'de sezonun şampiyonunun belli olmasının ardından Süper Lig'e hangi takımların yükseleceği merak edilmeye başladı. Her sezonda ligde ilk sırayı alma başarısı gösteren takımlar direk olarak bir üst lige yükselmeye hak kazanırken 3. 4. 5. ve 6. sırada tamamlayanlar ise play off müsbakaları sonucunda üst lige yükseliyor. Bu bağlamda Süper Lig'e hangi takımların yükseldiğini merak eden sporseverler TFF 1. Lig'den Süper Lig'e hangi takımlar yükseldi? Sorusu üzerinde araştırmalarına devam ediyor.

TFF 1. LİG'DEN SÜPER LİG'E HANGİ TAKIMLAR YÜKSELDİ?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Lig'de Süper Lig' yükselmeye hak kazanan 2 takım belli olurken 3. Takım oynanacak rövanş maçlarıyla belli olacak. Detaylar şöyle...