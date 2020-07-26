TFF 1. Lig'den Süper Lig'e hangi takımlar yükseldi? Süper Lig'e yükselen takımlar ve ligde son puan durumu tablosu!

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1. Lig'den Süper Lig'e hangi takımlar yükseldi? Süper Lig'e yükselen takımlar ve ligde son puan durumu tablosu!

Türkiye’nin en prestijli futbol ligi olan Süper Lig’in bir alt kümesi 1. Lig’de sezonu üst sıralarda tamamlayan takımlarda Süper Lig’e yükselme heyecanı yaşanıyor. Her yıl 1. Ligin ilk sırasında yer alan takımlar doğrudan üst lige yükselirken 3. 4. 5. Ve 6. Sırada yer alan takımlar arasında play-off maçları oynanarak yükselecek son takım belirleniyor. Bu kapsamda yeni sezonda hangi takımların yükseleceğini merak eden futbolseverler TFF 1. Lig'den Süper Lig'e hangi takımlar yükseldi? Sorusuna yanıt arama devam ediyor. İşte Süper Lige yükselen takımlar ve TFF 1. Lig puan durumu…

Giriş Tarihi: 26.7.2020 18:30 ABONE OL
TFF 1. Lig'den Süper Lig'e hangi takımlar yükseldi? Süper Lige yükselen takımlar ve puan durumu

1. Lig'de sezonun şampiyonunun belli olmasının ardından Süper Lig'e hangi takımların yükseleceği merak edilmeye başladı. Her sezonda ligde ilk sırayı alma başarısı gösteren takımlar direk olarak bir üst lige yükselmeye hak kazanırken 3. 4. 5. ve 6. sırada tamamlayanlar ise play off müsbakaları sonucunda üst lige yükseliyor. Bu bağlamda Süper Lig'e hangi takımların yükseldiğini merak eden sporseverler TFF 1. Lig'den Süper Lig'e hangi takımlar yükseldi? Sorusu üzerinde araştırmalarına devam ediyor.

TFF 1. LİG'DEN SÜPER LİG'E HANGİ TAKIMLAR YÜKSELDİ?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Lig'de Süper Lig' yükselmeye hak kazanan 2 takım belli olurken 3. Takım oynanacak rövanş maçlarıyla belli olacak. Detaylar şöyle...

TFF 1. Lig'den Süper Lig'e hangi takımlar yükseldi? Süper Lige yükselen takımlar ve puan durumu

TFF 1. LİG'DEN SÜPER LİG'E ÇIKMAYA HAK KAZANAN İLK 2 TAKIM

  • Hatayspor
  • BB Erzurumspor

TFF 1. Lig'den Süper Lig'e hangi takımlar yükseldi? Süper Lige yükselen takımlar ve puan durumu

HANGİ TAKIMLAR PLAY-OFF OYNAYACAK?

  • Adana Demirspor – Bursaspor
  • Akhisarspor – Fatih Karagümrük

TFF 1. Lig'den Süper Lig'e hangi takımlar yükseldi? Süper Lige yükselen takımlar ve puan durumu

TFF 1. LİG PUAN DURUMU


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TFF 1. Lig'den Süper Lig'e hangi takımlar yükseldi? Süper Lig'e yükselen takımlar ve ligde son puan durumu tablosu!
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