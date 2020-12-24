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Altı yabancıdan hükmen mağlup

Giriş Tarihi: 24.12.2020 ABONE OL
Altı yabancıdan hükmen mağlup
TFF Birinci Lig'de Menemenspor- Adana maçında kural hatası yapıldı. Menemen'in, 3-2 kazandığı karşılaşmada İzmir ekibi, 6 yabancı oynattığı için 3-0 hükmen mağlup sayılacak. Maça 5 yabancıyla başlayan Menemen'de 76'da Şeref'in yerine İbrahim Akanbi Rasheed dahil oldu. Menemen tarafı, bu hatayı fark ederek 3 dakika sonra Tidjani'yi oyundan alıp Murat'ı sahaya sürdü. Ancak iş işten geçti ve 6 yabancı 3 dakika oynadığı için sarı-lacivertli ekip sahada kazandığı maçı kenarda kaybetti. Kurallara göre TFF 1. Lig'de sahada en fazla 5 yabancı bulunabiliyor. Menemenspor Teknik Direktörü Dilaver Mutlu, "3-2 kazandık ama teknik ekip olarak bir hata yaptık. Özür diliyorum. 6. yabancıyı oyuna sokarak hata yaptık" dedi. Bu arada yönetim hatayı yapan yardımcı antröner Orhan Terzi'nin görevine son verdi.

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Altı yabancıdan hükmen mağlup
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