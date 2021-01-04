Haberler Spor Haberleri TFF 1. Lig Haberleri Akhisarspor galibiyeti unuttu!

Akhisarspor galibiyeti unuttu!

. Lig'in 17. haftasında Bereket Sigorta Ümraniyespor, sahasında Akhisarspor'u 2-1 yendi. Karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna dahil olan Moussa Sow, 66. dakikada bir penaltıdan yararlanamadı.

AA
Giriş Tarihi: 4.1.2021 09:22 ABONE OL
Akhisarspor galibiyeti unuttu!

TFF 1. Lig'in 17. haftasında Bereket Sigorta Ümraniyespor, sahasında Akhisarspor'u 2-1 yendi. Karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna dahil olan Moussa Sow, 66. dakikada bir penaltıdan yararlanamadı. Bu sonuçla Akhisarspor, son altı maçından da mağlubiyetle ayrıldı

Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir

Hakemler: Kadir Sağlam, Furkan Ürün, Anıl Usta

Bereket Sigorta Ümraniyespor: Ahmet Eyüp Türkaslan, Alaaddin Okumuş, Alim Öztürk, Glumac, Ercan Coşkun, Batuhan Artarslan, Serkan Göksu (Dk. 90+5 Mustafa Murat Uslu), Okan Derici (Dk. 63 Akabueze), Gökhan Süzen (Dk. 82 Yunus Emre Mertoğlu), Camara (Dk. 62 Gomis), Zivkovic (Dk. 62 Sow)

Akhisarspor: Lukac, Vrsajevic, Doğukan Nelik, Musa Nizam, Göksu Mutlu, Alperen Babacan, Taha Yalçıner, Ali Kaan Güneren (Dk. 76 Mert Efe Çölbeyi), Çekdar Orhan (Dk. 90 Halil İbrahim Karavuş), Onurcan Güler, Hadzic

Goller: Dk. 9 Batuhan Artarslan, Dk. 83 Sow (Bereket Sigorta Ümraniyespor), Dk. 68 Musa Nizam (Akhisarspor)

Sarı kartlar: Dk. 11 Doğukan Nelik, Dk. 42 Hadzic, Dk. 54 Taha Yalçıner (Akhisarspor), Dk. 46 Serkan Göksu, Dk. 63 Akabueze, Dk. 86 Gomis, Dk. 90+7 Mustafa Murat Uslu (Bereket Sigorta Ümraniyespor)

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: MasterChef şampiyonu kim oldu? 2020 MasterChef'i kim kazandı? Düello sonuçları...
Son dakika haberi: Emekli ve memur zammı 2021 belli oluyor! Emekli maaşı-memur maaşı artışı ne kadar olacak? Milyonların gözü enflasyon verisinde!
Yeni yılın ilk BİM aktüel ürünler kataloğu yayında! Bu hafta BİM 5-6 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğu tam listesi!
SON DAKİKA HABERLER | Gülsüm Doğan'ın cesedi ormanda bu halde bulundu
Son dakika haberi: Emekli Ocak zammı belli oluyor... En düşük ve en yüksek emekli Ocak maaş zammı ne kadar, kaç para olacak?
Son dakika altın fiyatları 3 Ocak gelişmeleri: Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?
PKK'da son dakika: Kan donduran tecavüz çığlığı!
Son dakika haberi... Bakan Koca: Çocuklarımızın kobay olarak kullanılmasına izin vermeyeceğiz
Son dakika haberleri: Çin aşısı ile ilgili çok önemli gelişme! Koronavirüs aşısı olan doktor açıkladı!
Milli Piyango sorgulama 2021 yılbaşı çekilişi sonuçları ve bilet sorgulama ekranı: Milli Piyango sonuçları sıralı tam liste yayınlandı!
ARKADAŞINA GÖNDER
Akhisarspor galibiyeti unuttu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA