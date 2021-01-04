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TFF 1. Lig'de sürpriz lider !

'e yükselme yarışında büyük bir heyecan sahne olan TFF 1. Lig'de 17. hafta heyecanı devam ediyor. Haftaya lider giren İzmir ekibi , sahasında 'a 2-0'lık skorla yenildi ve liderliği sezon başında pek de iddialı gözükmeyen , sahasında ligin güçlü ekiplerinden 'u 3-0'lık skorla devirerek ele geçirdi. Giresunspor, Tuzlaspor galibiyeti ile son 6 maçta altıncı galibiyetine imza attı.

Giriş Tarihi: 4.1.2021 09:17 ABONE OL
TFF 1. Lig'de sürpriz lider Giresunspor!

TFF 1. Lig'de zirve için en büyük adaylar sezon başı itibarıyla Adana Demirspor, Altay, Bursaspor ve Samsunspor olarak gösteriliyordu. Ancak Karadeniz ekibi Giresunspor, bu sezon büyük bir çıkış gösterdi ve 17 maçta 10 galibiyet, 5 beraberlik ile 35 puan toplayarak zirvede kendisine yer buldu. 17 hafta boyunca sadece iki kez yenilen Çotanaklar, bir diğer Karadeniz ekibi Samsunspor ile ligin en az yenilen ekipleri.

İlk 6'da bulunan ve Süper Lig'e yükselmek isteyen ekiplerden Samsunspor Adanaspor, İstanbulspor Ankaraspor'u devirdi. Adana Demirspor ise bugün evinde Menemen Belediyespor'u ağırlayacak.

TFF 1. LİG'DE HAFTANIN SONUÇLARI
Keçiörengücü 0-1 Bursaspor
Ümraniyespor 2-1 Akhisarspor
Altınordu 0-0 Balıkesirspor
Bandırmaspor 0-2 Altay
Giresunspor 3-0 Tuzlaspor
İstanbulspor 5-3 Ankaraspor
Samsunspor 2-1 Adanaspor

TFF 1. LİG'DE GÜNÜN PROGRAMI
Eskişehirspor - Boluspor
Adana Demirspor - Menemenspor

TFF 1. LİG'DE GOL KRALLIĞI
MARCO FILIPE LOPES PAIXAO 12
ALİ AKMAN 9
MEHMET AKYÜZ 8
ONUR ERGÜN 8
CEM EKİNCİ 7

TFF 1. LİG'DE PUAN DURUMU

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TFF 1. Lig'de sürpriz lider Giresunspor!
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