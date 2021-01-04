TFF 1. Lig'de sürpriz lider Giresunspor!

TFF 1. Lig'de zirve için en büyük adaylar sezon başı itibarıyla Adana Demirspor, Altay, Bursaspor ve Samsunspor olarak gösteriliyordu. Ancak Karadeniz ekibi Giresunspor, bu sezon büyük bir çıkış gösterdi ve 17 maçta 10 galibiyet, 5 beraberlik ile 35 puan toplayarak zirvede kendisine yer buldu. 17 hafta boyunca sadece iki kez yenilen Çotanaklar, bir diğer Karadeniz ekibi Samsunspor ile ligin en az yenilen ekipleri.

İlk 6'da bulunan ve Süper Lig'e yükselmek isteyen ekiplerden Samsunspor Adanaspor, İstanbulspor Ankaraspor'u devirdi. Adana Demirspor ise bugün evinde Menemen Belediyespor'u ağırlayacak.

TFF 1. LİG'DE HAFTANIN SONUÇLARI

Keçiörengücü 0-1 Bursaspor

Ümraniyespor 2-1 Akhisarspor

Altınordu 0-0 Balıkesirspor

Bandırmaspor 0-2 Altay

Giresunspor 3-0 Tuzlaspor

İstanbulspor 5-3 Ankaraspor

Samsunspor 2-1 Adanaspor

TFF 1. LİG'DE GÜNÜN PROGRAMI

Eskişehirspor - Boluspor

Adana Demirspor - Menemenspor

TFF 1. LİG'DE GOL KRALLIĞI

MARCO FILIPE LOPES PAIXAO 12

ALİ AKMAN 9

MEHMET AKYÜZ 8

ONUR ERGÜN 8

CEM EKİNCİ 7



TFF 1. LİG'DE PUAN DURUMU

