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Bursaspor altyapısından 26 gol

Türkiye’nin önde gelen altyapısına sahip olan Bursaspor, yine farkını ortaya koydu. Transfer yasağını kaldıramadığından dolayı zorunluluk dahilinde takımı gençlere emanet eden yeşil beyazlıların 26 golüne, Vakıfköy tabanlı isimler imza attı.

İHA
Giriş Tarihi: 9.1.2021 16:43 ABONE OL
Bursaspor altyapısından 26 gol

Türkiye'nin önde gelen altyapısına sahip olan Bursaspor, yine farkını ortaya koydu. Transfer yasağını kaldıramadığından dolayı zorunluluk dahilinde takımı gençlere emanet eden yeşil beyazlıların 26 golüne, Vakıfköy tabanlı isimler imza attı.

Bursaspor altyapısı bu sezon da parıldamaya devam ediyor. Sezon öncesinde transfer yasağını maddi imkansızlıklar sebebiyle kaldıramayan ve takımda kalan birkaç tecrübeli isim dışında kadronun neredeyse tamamını altyapıdan gelen oyunculara teslim eden Bursaspor, bundan pişman olmadı. Gol yollarında oldukça etkili olan yeşil beyazlı takımın altyapısından yetişen oyuncular, lig ve kupa dahil tam 26 gole imza attı. Bunların en başında ise Ali Akman geldi. 18 yaşındaki forvet, rakip fileleri 9 kez sarsarken, Batuhan Kör ve Burak Kapacak 5'er golle Ali Akman'ı takip etti. Emirhan Aydoğan'ın 4 gol attığı sezonda, Kerem Şen, Çağatay Yılmaz ve İsmail Çokçalış da Bursaspor'a 1'er golle katkı sağladı.

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Bursaspor altyapısından 26 gol
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