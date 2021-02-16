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Balıkesirspor'da hedef, üst sıralara tırmanmak!

Spor Toto 1. Lig'de mücadelesini sürdüren Balıkesirspor, ligin 21. haftasının sonunda 13. sırada yer aldı. Açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Yusuf Şimşek, 'u mağlup ederek üst sıralarda yer almak istediklerini belirtti.

AA
Giriş Tarihi: 16.2.2021 15:57 ABONE OL
Balıkesirspor'da hedef, üst sıralara tırmanmak!

Spor Toto 1. Lig'de son iki haftayı kayıpsız atlatan Aydeniz Et Balıkesirspor'da, yeni hedef, Bursaspor maçını galibiyetle tamamlayarak üst sıralara tırmanmak. Balıkesirspor'un yeni hocası Yusuf Şimşek, takımıyla çıkacağı 3'üncü maçı da kayıpsız geçerek çıkışını sürdürmek istiyor.

AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Şimşek, kırmızı-beyazlı takımın başında çıktığı 2 maçtan ilkinde Akhisarspor'u yendiklerini, diğerinde Menemenspor'la berabere kaldıklarını hatırlattı.

Bu süreçte 4 puan aldıklarını belirten Şimşek, "Bunu 6 puan da yapabilirdik fakat Menemenspor ile oynadığımız karşılaşmada hava şartları ve saha zemini buna engel oldu." dedi.

Şimşek, son 10 maçında kazanamayan, 5 maçında gol atamayan bir takımla 2 müsabakada 4 gol atma başarısı gösterdiklerini vurguladı.

Üst sıralara tırmanma hedefiyle çalışmalarının sürdüğünü dile getiren Yusuf Şimşek, "Bundan sonraki her maçımız önemli ve değerli. En yakın zamanda ligin altı ile olan ilişkimizi kesmek istiyoruz. Önümüzde Bursaspor maçı var. Bursaspor, genç ve koşan bir ekip. Aldıkları puanlara bakarsanız başarılı oldukları belli. Biz de ona göre hazırlık ve analizlerimizi yapacağız. Bursaspor maçında kazanan taraf biz olacağız." diye konuştu.

Balıkesirspor'da kart cezaları bulunan Berat Aydoğdu ile Batuhan İşçiler, Bursaspor mücadelesinde forma giyemeyecek. Dizinden sakatlanan ve takımla antrenmanlara başlayan Hırvat oyuncu Antonio Mrsic'in durumu ise maç saatinde belli olacak.

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Balıkesirspor'da hedef, üst sıralara tırmanmak!
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