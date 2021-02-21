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Messi rekor kırdı! , Cadiz'i ağırladığı maçta yara aldı...

'nın 24. haftasında sahasında Cadiz'i ağırlayan , son dakikalarda yediği golle karşılaşmadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Bu sonuçla, bir maçı eksik olan Katalan ekibi, puanını 47'ye çıkartırken, Cadiz'de 25 puana yükseldi.

AA
Giriş Tarihi: 21.2.2021 19:31 Son Güncelleme: 21.2.2021 19:31 ABONE OL
Messi rekor kırdı! Barcelona, Cadiz'i ağırladığı maçta yara aldı...

İspanya La Liga'nın 24. haftasında Barcelona, sahasında oynadığı maçta Cadiz ile 1-1 berabere kaldı.

Karşılaşmanın 32. dakikasında Lionel Messi'nin penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçen Barcelona, ilk yarıyı bu skorla kapattı.

İkinci yarı skor avantajını koruyamayan Katalan takımı, 88. dakikada Cadiz'den Alex Fernandez'in penaltıdan attığı golle engel olamayarak, sahadan 1 puanla ayrıldı.

La Liga'da bir maçı eksik olan Barcelona puanını 47'ye çıkartırken, ikinci sıradaki Real Madrid 52, lider Atletico Madrid de 55 puanda (1 maçı eksik) bulunuyor.

MESSİ'DEN YENİ REKOR

Diğer yandan Katalan ekiple 506. lig maçına çıkan Lionel Messi, Barcelona formasıyla 505 maçla Xavi Hernandez'e ait olan La Liga'da en fazla karşılaşmada oynayan futbolcu rekorunun yeni sahibi oldu

Messi ayrıca gol krallığı yarışında Atletico Madrid'de oynayan Luis Suarez ile aynı gol sayısıyla (16) ilk sırada yer alıyor.

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Messi rekor kırdı! Barcelona, Cadiz'i ağırladığı maçta yara aldı...
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