Haberler Spor Haberleri TFF 1. Lig Haberleri Samsunspor, Süper Lig için iddialı!

Samsunspor, için iddialı!

Spor Toto 1'inci Lig’in 22’nci haftasında 46 puanla 2’nci sırada bulanan , yarın 19 Mayıs Stadyumu’nda oynayacağı Eskişehirspor maçın hazırlıklarını Nuri Asan Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını cevaplayan teknik direktör , birbirinden önemli 12 tane final maçının olduğunu söyledi.

DHA
Giriş Tarihi: 23.2.2021 17:00 Son Güncelleme: 23.2.2021 17:01 ABONE OL
Samsunspor, Süper Lig için iddialı!

Cumartesi günü deplasmanda kazandıkları İstanbulspor galibiyetini değerlendiren Ertuğrul Sağlam, "Zorlu bir mücadeleyi geride bıraktık. Allah'a şükür kayıp yaşamadık. 2 bölüm olarak değerlendirdiğimiz maçı, geçtik. İlk yarıyı biz daha iyi oynadık. 2'nci yarıda ise İstanbulspor'un daha oyunu ele aldığı, pozisyon bulduğu bir maç oldu. Son bölümde biz de bazı pozisyonları değerlendiremedik. Rakibimize karşı kazanmak önemliydi. Kazanıp, yolumuza devam ettiğimiz için mutluyuz. Sadece küçük bir avantajı elimize geçirdik. Bundan sonra oynayacağımız 12 final maçı var. Hepsi de birbirinden önemli. Hepsini birbirinden değerli rakiplerle oynayacağız" diye konuştu.

"YOLUMUZA KAYIPSIZ DEVAM ETMENİN KEYFİNİ YAŞAYACAĞIMIZI İNANIYORUM"

Yarın kendi sahalarında karşılaşacakları Eskişehirspor maçını da değerlendiren Sağlam, "Çok değerli bir 3 puan maçı olan Eskişehirspor maçını da yarın oynayacağız. Rakibimiz genç, dinamik bir takım. Özellikle skor dezavantajı oluşmadığı her dakika daha iyi oynayabilen, mücadele eden ve oyuna tutunan bir yapıları var. Önde kontra atak oyununa uygun futbolcuları da var. Yarın bizi çok dirençli, genç ve dinamik bir takım bekliyor. Biz de rakibimizin bu özelliklerini ortadan kaldırabilecek, ofansif anlamda daha üretken ve fazla pozisyon üretebileceğimiz, bunları da erkenden değerlendirebileceğimiz organizasyonları uygulamamız gerekiyor. Eskişehirspor maçında oyuncularımız, şampiyon takımının şampiyon oyuncuları gibi sorumluluk alıp, mücadele edecekler. Futbolun doğrularını sahaya yansıtıp, inşallah herhangi bir kayba uğramadan şampiyonluk yolundaki 12 finalden 1 tanesini daha atlatacağımıza inanıyorum. Sonrasında önemli bir maçımız daha var. Yarınki maçta baştan sona kadar olaya konsantre olmuş, olayı yaşayan, camianın beklentisinin bilincinde hareket eden bir grup olarak mücadele vereceğiz. İnşallah iyi mücadele ve iyi futbol ile kazanıp, yolumuza kayıpsız devam etmenin keyfini yaşayacağımızı inanıyorum" şeklinde konuştu.

"10 YILLIK SÜPER LİG HASRETİNİ DİNDİRMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Camianın 10 yıllık Süper Lig hasretini dindirmek için çalıştıklarını ifade eden Sağlam, "Eskişehirspor maçında rotasyonlu bir kadro görebiliriz. Cezalı oyuncumuz var. Hafif sakatlığı olanlar var. Devre arasında gelip de fiziksel olarak eksikliklerini tamamlayanlar da var. Bunların hepsini değerlendirip, yarın bize katkı sağlayacak, zorlu engeli geçmemize yardımcı olacak 11 ile sahaya çıkacağız. Biz rakibe göre, sisteme göre ve oluşan şartlara göre zaman zaman kimsenin beklemediği değişiklikleri de yapabiliyoruz. 2 hafta önce kadroda olmayan Guido Koçer'i İstanbulspor maçında ilk 11'de başlattık. Bu gibi değişiklikleri bundan sonraki süreçte de yapabiliriz. Herkes iyi bilsin ki ne yapıyorsak; takımımızın başarısı, menfaati ve taraftar ile camiamızın bu 10 yıllık Süper Lig hasretini dindirmek, sona erdirmek için yapıyoruz. Bunu da birlikte başaracağız" ifadelerini kullandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Bu yıl İlkokullar, ortaokullar, liseler ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim ve Okullar ne zaman açılacak sorusu cevap buldu!
Son Dakika: Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl ve oyuncu Burcu Kıratlı ikinci kez evlendi!
Normalleşme takviminde son dakika gelişmesi: Okul ve kafeler ile hafta sonu...
Son dakika: Fenerbahçe'de Erol Bulut'un yerine ilk aday belli oldu! Sabah'a konuştu
SON DAKİKA: Türkiye Kelebekler Vadisi'ndeki cinayeti konuşmuştu! Semra Aysal'ın son görüntüleri ortaya çıktı
Son dakika haber: Avrupa'da korkutan açıklama, Türkiye'de fark!
SON DAKİKA HABER | İçişleri Bakanlığı genelgesi ile sokağa çıkma yasağı saatleri! Yasaklar ne zaman bitecek?
Son dakika: Ahmet Çakar'dan Emre Belözoğlu - Erol Bulut iddiası!
Son dakika haberler: Beklenen haber geldi: Normalleşme müjdesi...
Son dakika | Bağlanarak tecavüze uğrayan Melek İpek için flaş gelişme
ARKADAŞINA GÖNDER
Samsunspor, Süper Lig için iddialı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA