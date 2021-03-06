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, deplasmanında 2 golle kazandı!

Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında evinde ağırladığı 'a karşı 2-0 mağlup oldu. Adana Demirspor'un golleri, ve Emircan'dan geldi.

İHA
Giriş Tarihi: 6.3.2021 22:34 ABONE OL
Adana Demirspor, Samsunspor deplasmanında 2 golle kazandı!

Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında Samsunspor, sahasında karşılaştığı Adana Demirspor'a 2-0 yenildi. Adana Demirspor bu galibiyetiyle 45 puanla 4. sıraya yükseldi. Samsunspor ise 50 puanla 2. sırada kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

12. dakikada Sedat'ın pasında altıpas üzerinde topla buluşan Pa Dibba'nın şutu filelerle buluştu. 0-1

16. dakikada Burak'ın pasında ceza sahası girişinde topla buluşan Dejedje'nin şutu az farkla direğin yanından auta çıktı.

27. dakikada Pa Dibba'nın pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Ezeh'in şutu, defansa çarparak kornere çıktı.

41. dakikada Kaan'ın ortasında ceza sahasında topla buluşan Hasan'ın şutu az farkla sağdan dışarı çıktı.

65. dakikada Oğuz'un sağdan kestiği ortada Erkam'ın şutu az farkla üstten auta çıktı.

78. dakikada Kerem'in sağdan kullandığı serbest vuruş kimseye çarpmadan kaleye yöneldi. Kaleciyi şaşırtan top az farkla auta çıktı.

80. dakikada Samsunsporlu futbolcuların el tartışması yaptığı sırada defansın arkasına atılan ara pasına hareketlenen Emircan'ın şutu filelere gitti. 0-2

84. dakikada Caner'in ortasında 6 pasın üstünde topla buluşan Nadir'in şutunu kaleci Zubas kurtardı.

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Adana Demirspor, Samsunspor deplasmanında 2 golle kazandı!
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