Haberler Spor Haberleri TFF 1. Lig Haberleri Ankara Keçiörengücü'nde Akhisarspor maçı hazırlıkları
Giriş Tarihi: 18.3.2021 09:10 Son Güncelleme: 18.3.2021 09:12

'nde maçı hazırlıkları

AA
Ankara Keçiörengücü'nde Akhisarspor maçı hazırlıkları

ANKARA (AA) - , TFF 1. Lig'in 27. haftasında 21 Mart Pazar günü deplasmanda ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

ANKARA (AA) - Ankara Keçiörengücü, TFF 1. Lig'in 27. haftasında 21 Mart Pazar günü deplasmanda Akhisarspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Aktepe Stadı'nda teknik direktör İlker Püren yönetiminde yapılan antrenmana çabukluk ve ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra kondisyon ve taktik çalışması gerçekleştirdi.

Pas çalışmasıyla devam eden idman, tam sahada oynanan çift kale maçla sona erdi.

Başkent ekibi, Akhisarspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika | İşte güncel koronavirüs haritasına göre il il renk kodları
Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı: Kar yağışı geliyor! İşte bölge bölge son durum...
Çanakkale Zaferi hatıra künyesi oluşturma ekranı: İstiklalden İstikbale 18 Mart Çanakkale Zaferi hatıra künyesi nasıl oluşturulur ve yapılır?
İtalya’dan TCG Anadolu’ya övgü: Türkiye’yi örnek almalıyız
Son dakika... Küfürbaz savcının yalanı böyle ortaya çıktı! İşte istenilen ceza
Demir ve Züleyha için ikinci bahar! Bir Zamanlar Çukurova’nın 88. Bölümünde neler olacak?
18 Mart Çanakkale Zaferi'nin kaçıncı yıl dönümü 2021? 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri anma günü anlamı nedir?
Son Dakika: Fenerbahçe'de sezon sonu ortalık yangın yeri! 14 isimle yollar ayrılıyor yeni gelecekler...
Yerli otomobil TOGG için en yetkili isim konuştu: Rakiplerine işte böyle fark atacak!
Berrak Tüzünataç sevgilisi Uraz Kaygılaroğlu'nun evinin balkonunda bikinisiyle güneş keyfi yaptı! "Sezonu açıyorum" diyen Berrak Tüzünataç'tan olay poz...
ARKADAŞINA GÖNDER
Ankara Keçiörengücü'nde Akhisarspor maçı hazırlıkları
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA