Samet Aybaba: Hepimizin hayali Süper Lig

Antrenmanda basın mensuplarına konuşan Adana Demirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, 1-1 berabere kaldıkları Eskişehirspor maçını geride bıraktıklarını ve bu hafta oynayacakları karşılaşmaya hazırlandıklarını söyledi. Aybaba, "Oyuncuların morallerini toparladık, şimdi daha iyi düşünüyorlar. Önümüzdeki maçlara ders olsun diye biz de onlara bazı şeyleri anlatmaya çalışıyoruz. Onlar da aynı düşüncedeler. Zor bir maçımız var. Keçiörengücü bu ligin iyi takımlarından biri. Biz iyi takımlara karşı daha iyi oynuyoruz. Oyuncularımız böyle maçları daha ciddiye alıyor" diye konuştu.





Milli maç arasındaki boşluğu iyi değerlendirdiklerini belirten deneyimli çalıştırıcı, "Bazı oyuncularımızın sakatlıklardan kaynaklanan eksikleri falan vardı onları da hallettik. Şimdi maça hazır hale geldik. Şuanda eksik veya cezalı yok. Herkes hazır" ifadelerini kullandı.