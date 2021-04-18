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Giriş Tarihi: 18.4.2021 12:18 Son Güncelleme: 18.4.2021 12:22

- Giresunspor maçına tribünler damga vurdu! Sokağa çıkma yasağına rağmen bu kareler...

Adana Demirspor - Giresunspor maçına tribünler damga vurdu! Sokağa çıkma yasağına rağmen bu kareler...

Dün akşam ile şampiyonluktaki en büyük rakibi Giresunspor karşı karşıya geldi. Yeni Stadı'nda oynanan maçı ev sahibi ekip Eze, ve 'un golleriyle 3-0 kazandı. Sokağa çıkma yasağına rağmen binlerce taraftarın tribünde boy göstermesi de sosyal medyada tepki çekti. Giresunspor camiası da bu duruma tepki gösterdi.

Adana Demirspor, Giresunspor karşısında hayati bir 3 puan aldı! TFF 1. Lig'de şampiyonluk hesapları yapan iki takım kozlarını paylaştı. 3-0 biten maça tribünlerdeki fotoğraflar damga vurdu. Corona virüsün yayılmasınn artması nedeniyle hafta sonu sokağa çıkma yasağının uygulandığı ülkemizde tribünlerin görüntüsü sosyal medyada tepki çekti.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA BİNLERCE TARAFTAR!

TFF 1. Lig'de dün oynanan Adana Demirspor - GZT Giresunspor maçını binlerce taraftar statta dip dibe izledi.

Adana Demirspor, ligin 31.haftasında Yeni Adana Stadı'nda, GZT Giresunspor'u konuk etti. Mavi-lacivertli ekip maçtan 3-0 galip ayrılırken maçı binlerce taraftar stadyumda izledi. Korona virüs pandemisi nedeniyle sokağa çıkma yasağının olduğu günde çoğu taraftarın maske takmadan maçı izlemesi ve dip dibe oturarak tezahürat yapması dikkat çekti.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ!

GZT Giresunspor'un Teknik Sorumlusu Ümit Şengül ise maç sonu basın toplantısında bu durumu eleştirerek, statta en az 5-6 bin kişinin olduğunu öne sürdü.

Şengül, "Bugün yaşananlar maçın önüne geçti. Türkiye'de sokağa çıkma yasağı olduğu zamanda 5-6 bin kişiyle rakibin stada gelmesi çok manidar. Bunda sorumlu olan herkesin düşünmesi lazım" ifadelerini kullandı.

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Adana Demirspor - Giresunspor maçına tribünler damga vurdu! Sokağa çıkma yasağına rağmen bu kareler...
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