Ertuğrul Sağlam'dan gönderme! 'Allah'ın adaleti şaşmıyor, bu dönem karşılaştığım enteresan olaylar...'

'BU DÖNEM KARŞILAŞTIĞIM ENTERESAN OLAYLARLA HİÇ KARŞILAŞMADIM!'

Türk futbolunda çok enteresan işlerin olduğunu dile getiren Ertuğrul Sağlam, "35 senedir profesyonel futbolun içerisindeyim. Türk futbolun her kademesinde birçok mücadelenin içerisinde oldum. Ama şu dönem karşılaştığım kadar enteresan olaylarla karşılaşmadım yani futbol adına. Fakat şunu söylemek istiyorum. Allah'ın adaleti şaşmıyor. Dolayısıyla herkes yaptığı işi şeyin mükâfatını da görecek, yaptığı kötü şeyin, birinin hakkına girmenin bedelini de ödeyecek. Hesap günü diye bir gün var. Dolayısıyla bugün burada yaptıklarımızın karşılığını orada vereceğiz.