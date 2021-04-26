Ertuğrul Sağlam'dan gönderme! 'Allah'ın adaleti şaşmıyor, bu dönem karşılaştığım enteresan olaylar...'

'ARTIK ÇOK ŞEY OLABİLİR!'
Bursaspor ve Beypiliç Boluspor karşılaşmalarında iyi futbol oynadıklarını belirten Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, "İlk olarak üzüntümüzü dile getirmek istiyoruz. Irak'ın kuzeyindeki harekâtta şehit olan Samsunlu Uzman Çavuş Aygün Çakar bizi çok üzdü. Milletimizin başı sağ olsun diyorum. Yakınlarına da sabırlar diliyorum. Maça gelecek olursak çok zorlu bir süreci yaşıyoruz.
Şampiyonluk mücadelesi, Süper Lig mücadelesi yoğun bir şekilde devam ediyor. Bugünkü sonuçlardan sonra 3 takımda 64 puana ulaştı. 2 tane maç kaldı ki bence futbolda 2 tane 90 dakika uzun bir süre. Bu sürelerde çok şeyler olabilir. Bizler oynadığımız Bursaspor ve Beypiliç Boluspor karşılaşmalarını çok iyi geçtik. Hem mücadeleleri, hem istek ve arzuları hem de oyun içerisindeki üretkenlikleri istediğimiz düzeydeydi." ifadelerini kullandı.
'HATA YAPMAK İSTEMİYORUZ'
Bu maçla Süper Lig hedeflerinden kopmaıklarını dile getiren Sağlam "Ben oyuncularımıza teşekkür ediyorum. Bu maçı kazanıp Süper Lig hedefimizi son iki haftaya taşıdıkları için. Bundan sonraki amacımız hata yapmadan maçlarımızı kazanmak ve diğer maçlardaki yine söylüyorum 2 tane Adana Demirspor'un 2 tane Giresunspor'un 4 tane 90 dakika var. Bu 4 tane 90 dakikadan bizim işimize yarayacak kesinlikle bir sonuç çıkacak" dedi.
'BU DÖNEM KARŞILAŞTIĞIM ENTERESAN OLAYLARLA HİÇ KARŞILAŞMADIM!'
Türk futbolunda çok enteresan işlerin olduğunu dile getiren Ertuğrul Sağlam, "35 senedir profesyonel futbolun içerisindeyim. Türk futbolun her kademesinde birçok mücadelenin içerisinde oldum. Ama şu dönem karşılaştığım kadar enteresan olaylarla karşılaşmadım yani futbol adına. Fakat şunu söylemek istiyorum. Allah'ın adaleti şaşmıyor. Dolayısıyla herkes yaptığı işi şeyin mükâfatını da görecek, yaptığı kötü şeyin, birinin hakkına girmenin bedelini de ödeyecek. Hesap günü diye bir gün var. Dolayısıyla bugün burada yaptıklarımızın karşılığını orada vereceğiz.
Allah bize şu Ramazan gününde tabi özellikle dileğim, orada hesabını hakkıyla verenlerden eylesin. Diğer tarafıyla ülke futbolunda alakalı da çok enteresan şeyler oluyor. Bunları söyledikten sonra da ben Beypiliç Boluspor'a önümüzdeki seneyle alakalı başarılar diliyorum" diye konuştu.