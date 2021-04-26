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Giriş Tarihi: 26.4.2021 09:44 Son Güncelleme: 26.4.2021 09:48

'dan gönderme! 'Allah'ın adaleti şaşmıyor, bu dönem karşılaştığım enteresan olaylar...'

Ertuğrul Sağlam'dan gönderme! 'Allah'ın adaleti şaşmıyor, bu dönem karşılaştığım enteresan olaylar...'

Samsunspor Başkanı 'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalardan sonra da sessizliğini bozdu! 'Allah'ın adaleti şaşmıyor herkes yaptığı için mükafatını da görecek yaptığı kötü şeyin bedelini de ödeyecek.' diyen Ertuğrul Sağlam, ülke futbolunda ilginç şeylerin yaşandığını belirtti. , dün akşam Tuzlaspor'u 3-0 mağlup edip liderliğe yükselirken da Boluspor'u 2-0 yendi.

Süper Lig'e yükselme mücadelesinde tansiyon oldukça yüksek. Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın teşvik primi iddialarına cevap veren Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak; 'Biz Samsunspor'u Samsun'da 2-0 yendik. O zaman Samsun bizden teşvik mi aldı. Adama bunu sormazlar mı? Çok ayıp şeyler konuşuluyor.' diyerek iddiaları kesin bir dille yalanladı. Samsunspor teknik direktörü Ertuğrul Sağlam da Süper Lig'e çıkma mücadelesi hakkında konuştu.

'ARTIK ÇOK ŞEY OLABİLİR!'

Bursaspor ve Beypiliç Boluspor karşılaşmalarında iyi futbol oynadıklarını belirten Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, "İlk olarak üzüntümüzü dile getirmek istiyoruz. Irak'ın kuzeyindeki harekâtta şehit olan Samsunlu Uzman Çavuş Aygün Çakar bizi çok üzdü. Milletimizin başı sağ olsun diyorum. Yakınlarına da sabırlar diliyorum. Maça gelecek olursak çok zorlu bir süreci yaşıyoruz.

Şampiyonluk mücadelesi, Süper Lig mücadelesi yoğun bir şekilde devam ediyor. Bugünkü sonuçlardan sonra 3 takımda 64 puana ulaştı. 2 tane maç kaldı ki bence futbolda 2 tane 90 dakika uzun bir süre. Bu sürelerde çok şeyler olabilir. Bizler oynadığımız Bursaspor ve Beypiliç Boluspor karşılaşmalarını çok iyi geçtik. Hem mücadeleleri, hem istek ve arzuları hem de oyun içerisindeki üretkenlikleri istediğimiz düzeydeydi." ifadelerini kullandı.

'HATA YAPMAK İSTEMİYORUZ'

Bu maçla Süper Lig hedeflerinden kopmaıklarını dile getiren Sağlam "Ben oyuncularımıza teşekkür ediyorum. Bu maçı kazanıp Süper Lig hedefimizi son iki haftaya taşıdıkları için. Bundan sonraki amacımız hata yapmadan maçlarımızı kazanmak ve diğer maçlardaki yine söylüyorum 2 tane Adana Demirspor'un 2 tane Giresunspor'un 4 tane 90 dakika var. Bu 4 tane 90 dakikadan bizim işimize yarayacak kesinlikle bir sonuç çıkacak" dedi.

'BU DÖNEM KARŞILAŞTIĞIM ENTERESAN OLAYLARLA HİÇ KARŞILAŞMADIM!'

Türk futbolunda çok enteresan işlerin olduğunu dile getiren Ertuğrul Sağlam, "35 senedir profesyonel futbolun içerisindeyim. Türk futbolun her kademesinde birçok mücadelenin içerisinde oldum. Ama şu dönem karşılaştığım kadar enteresan olaylarla karşılaşmadım yani futbol adına. Fakat şunu söylemek istiyorum. Allah'ın adaleti şaşmıyor. Dolayısıyla herkes yaptığı işi şeyin mükâfatını da görecek, yaptığı kötü şeyin, birinin hakkına girmenin bedelini de ödeyecek. Hesap günü diye bir gün var. Dolayısıyla bugün burada yaptıklarımızın karşılığını orada vereceğiz.

Allah bize şu Ramazan gününde tabi özellikle dileğim, orada hesabını hakkıyla verenlerden eylesin. Diğer tarafıyla ülke futbolunda alakalı da çok enteresan şeyler oluyor. Bunları söyledikten sonra da ben Beypiliç Boluspor'a önümüzdeki seneyle alakalı başarılar diliyorum" diye konuştu.

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Ertuğrul Sağlam'dan gönderme! 'Allah'ın adaleti şaşmıyor, bu dönem karşılaştığım enteresan olaylar...'
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