‘Büyük Mustafa’ Altay’a döndü

TFF 1'inci Lig'de 67 puanla 5. sırada play-off mücadelesi veren Altay'da başkan Özgür Ekmekçioğlu, kulübün efsane futbolcusu Mustafa Denizli'ye teknik direktörlük görevini kabul etmesi için çağrıda bulunurken,Mustafa Denizli, "İçinde yetiştiğim, büyük Altay camiasından ilk kez böyle bir davet aldım.Kendilerinin bana teklif etmeyi düşündükleri ücreti, Mehmetçik Vakfı ile Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı'na bağışlayabilirler.. Başkan Ekmekçioğlu ile bir araya gelip nihai adımı atacağımızın bilinmesini isterim" şeklinde konuştu.