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Giriş Tarihi: 28.4.2021

‘Büyük Mustafa’ Altay’a döndü

‘Büyük Mustafa’ Altay’a döndü

İzmir kulübünün efsanesi , başkanın teklifini, verilecek ücretin ile ’na bağışlanması şartıyla kabul edeceğini ifade etti

TFF 1'inci Lig'de 67 puanla 5. sırada play-off mücadelesi veren Altay'da başkan Özgür Ekmekçioğlu, kulübün efsane futbolcusu Mustafa Denizli'ye teknik direktörlük görevini kabul etmesi için çağrıda bulunurken, 71 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı Altay camiasına önemli mesajlarla seslendi. Mustafa Denizli, "İçinde yetiştiğim, büyük Altay camiasından ilk kez böyle bir davet aldım. Altay'dan ücret talep etmem mümkün değil. Kendilerinin bana teklif etmeyi düşündükleri ücreti, Mehmetçik Vakfı ile Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı'na bağışlayabilirler. Camiama olan gönül borcumu ödemeye hazırım. Başkan Ekmekçioğlu ile bir araya gelip nihai adımı atacağımızın bilinmesini isterim" şeklinde konuştu.

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‘Büyük Mustafa’ Altay’a döndü
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