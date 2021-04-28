‘Büyük Mustafa’ Altay’a döndü

TFF 1'inci Lig'de 67 puanla 5. sırada play-off mücadelesi veren Altay'da başkan Özgür Ekmekçioğlu, kulübün efsane futbolcusu Mustafa Denizli'ye teknik direktörlük görevini kabul etmesi için çağrıda bulunurken, 71 yaşındaki tecrübeliçalıştırıcı Altay camiasınaönemli mesajlarla seslendi. Mustafa Denizli, "İçinde yetiştiğim, büyük Altay camiasından ilk kez böyle bir davet aldım. Altay'dan ücret talepetmem mümkün değil. Kendilerinin bana teklif etmeyi düşündükleri ücreti, Mehmetçik Vakfı ile Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı'na bağışlayabilirler. Camiama olan gönül borcumu ödemeyehazırım. Başkan Ekmekçioğlu ile bir araya gelip nihai adımı atacağımızın bilinmesini isterim" şeklinde konuştu.