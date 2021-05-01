CANLI | TFF 1. Lig puan durumu! Samsunspor, Adana Demirspor ve Giresunspor Süper Lig için yarışıyor

TFF 1. Lig'de belki de en önemli haftaya girildi. Samsunspor, Adana Demirspor ve Giresunspor'un 64 puanla zirvenin ilk 3 sırasının paylaştığı TFF 1. Lig'de, Süper Lig'e yükselecek takımlar bu akşam saatlerinde belli olabilir. Zira, toplam 9 karşılaşma bugün oynanacak. 13.30'daki Eskişehir ve Bursaspor maçının ardından kalan 8 maç 16.00'da başlayacak. Samsunspor, Adana Demirspor ve Giresunspor, alacakları sonuçların ardından Süper Lig'e çıkan takımlardan ilki olabilir.

CANLI | TFF 1. LİG PUAN DURUMU

Zirvedeki mücadelenin kıran kırana olduğu böylesine bir gün de, futbolseverler de TFF 1. Lig puan durumu sıralaması ile takımları hakkındaki son durumu öğrenmeye çalılıyor. İşte, canlı sonuçlarla TFF 1. Lig güncel puan durumu sıralaması

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