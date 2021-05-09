1. Lig’de ‘süper’ gece

MENEMENSPOR'UN Adana Demirspor'la mücadelesini hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Adana ekibi kazanırsa tam 26 yıl sonra Süper Lig'e dönecek. Yenilgi ya da beraberlik durumunda ise Süper Lig için Giresunspor veya Samsunspor'un puan kaybetmesini bekleyecek.Atilla Karaoğlan'ın düdük çalacağı karşılaşmada Tuzlaspor galibiyeti Giresunspor'a 6 sezon mücadele ettiği Süper Lig'in kapısını açacak. Giresunspor, Süper Lig'deTeknik direktör Hakan Keleş, hoca olarak da ilk kez Süper Lig'e yükselme başarısını göstermek istiyor.1. Lig'de ikili ve üçlü averajı rakiplerine kaptıran Yılport Samsunspor, karşılaşmayı kazanıp puan eşitliği yaşanması halinde Süper Lig'e direkt çıkma hakkı kazanamayacak,Samsunspor'un hocası Ertuğrul Sağlam için bu maç büyük önem taşıyor. Karşılaşmayı Mustafa Öğretmenoğlu yönetiyor.saat 18.00'de başlayacak Aydeniz Et Balıkesirspor maçını Sarper Barış Saka yönetecek. İzmir ekibi kazanırsa ilk kez play-off'a kalma başarısı gösterecek18.00'de başlayacak maçta Ankara Keçiörengücü play-off şansını sürdürmek için Bursaspor'u yenip üzerindeki Altınordu'nun puan kaybetmesini bekleyecekDenizli'nin çalıştırdığı Altay'ın Bandırma maçı saat 18.00'de başlayacak. Murat Erdoğan'ın yöneteceği maçta Altay'da sakat ya da cezalı bulunmuyorgarantileyen İstanbulspor, Ankaraspor'a konuk olacak. 18.00'de başlayacak maçı Alper Çetin yönetecek. İstanbul ekibi kazanırsa play-off'ta 6. takımla eşleşecek