1. Lig’de ‘süper’ gece

MENEMENSPOR - ADANA DEMİR
MENEMENSPOR'UN Adana Demirspor'la mücadelesini hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Adana ekibi kazanırsa tam 26 yıl sonra Süper Lig'e dönecek. Yenilgi ya da beraberlik durumunda ise Süper Lig için Giresunspor veya Samsunspor'un puan kaybetmesini bekleyecek.
TUZLASPOR - GİRESUNSPOR
HAKEM Atilla Karaoğlan'ın düdük çalacağı karşılaşmada Tuzlaspor galibiyeti Giresunspor'a 6 sezon mücadele ettiği Süper Lig'in kapısını açacak. Giresunspor, Süper Lig'de 1976-1977'den beri yer almıyor. Teknik direktör Hakan Keleş, hoca olarak da ilk kez Süper Lig'e yükselme başarısını göstermek istiyor.
ADANASPOR - SAMSUNSPOR
TFF 1. Lig'de ikili ve üçlü averajı rakiplerine kaptıran Yılport Samsunspor, karşılaşmayı kazanıp puan eşitliği yaşanması halinde Süper Lig'e direkt çıkma hakkı kazanamayacak, rakiplerinin puan kaybını bekleyecek. Samsunspor'un hocası Ertuğrul Sağlam için bu maç büyük önem taşıyor. Karşılaşmayı Mustafa Öğretmenoğlu yönetiyor.
BALIKESİRSPOR - ALTINORDU
ALTINORDU'NUN saat 18.00'de başlayacak Aydeniz Et Balıkesirspor maçını Sarper Barış Saka yönetecek. İzmir ekibi kazanırsa ilk kez play-off'a kalma başarısı gösterecek
BURSASPOR - KEÇİÖRENGÜCÜ
SAAT 18.00'de başlayacak maçta Ankara Keçiörengücü play-off şansını sürdürmek için Bursaspor'u yenip üzerindeki Altınordu'nun puan kaybetmesini bekleyecek
ALTAY - BANDIRMASPOR
MUSTAFA Denizli'nin çalıştırdığı Altay'ın Bandırma maçı saat 18.00'de başlayacak. Murat Erdoğan'ın yöneteceği maçta Altay'da sakat ya da cezalı bulunmuyor
ANKARASPOR - İSTANBULSPOR
PLAY-OFF'U garantileyen İstanbulspor, Ankaraspor'a konuk olacak. 18.00'de başlayacak maçı Alper Çetin yönetecek. İstanbul ekibi kazanırsa play-off'ta 6. takımla eşleşecek