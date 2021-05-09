Süper Lig'e yükselme yarışında play-off heyecanı! Keçiörengücü ve Altınordu arasında kıyasıya yarış...

Süper Lig'e yükselmek için son adım olan play-off'a kalma mücadelesi veren Ankara Keçiörengücü ve Altınordu, bu akşam saat 18.00'de başlayan maçlarının sonunda İstanbulspor ve Altay'ın ardından play-off'a kalan 3. takımı belirleyecek.
Aynı saatte başlayacak olan 4 maçta, İstanbulspor ve Altay, önceki haftalarda play-off ihtimallerini garantilemişti. Ligin son haftasında play-off'a kalacak 3. takım ise Bursaspor-Keçiörengücü ve Balıkesirspor-Altınordu maçlarından çıkacak sonuca göre belli olacak.
Zorlu karşılaşmaların canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz.
CANLI | BURSASPOR 0-2 KEÇİÖRENGÜCÜ (33' Soner Gönül, 45' Melik Derin)
İLK 11'LER
Bursaspor: Canberk, Onur, Emirhan, Burak Kapacak, Ozan İsmail, Aykut, Taha, Furkan Emre, Burak, Eren, Tuğbey.
Keçiörengücü: Metin Uçar, Ogün Bayrak, Mehmet Dingil, Fatih Selimhan, Soner Gönül, Süleyman Olgun, Uğur Utlu, Burak Aydın, Cem Ekinci, Barış Alper, Emeka Eze
CANLI | BALIKESİRSPOR 0-2 ALTINORDU (4' Enis Destan, 39' Ahmet İlhan Özek)
İLK 11'LER
Balıkesirspor: Yiğithan Kır, Sedat Dursun, Batuhan İşçiler, Anıl Taşdemir, Enes İslam, Taşkın Çalış, Muhammed Enes, Cumali, Arb Manaj, Oltion, Abraham
Altınordu: Erhan Erentürk, Kahraman, Sinan Osmanoğlu, Rahmi Salim, Metehan, Oğulcan, Ahmet İlhan, Furkan Çil, Emre Nefiz, Recep Aydın, Enis Destan
CANLI | ALTAY 3-1 BANDIRMASPOR
İLK 11'LER
Altay: Adam Stachowiak, Tolga Ünlü, Berkay Sülüngöz, Çağlar Birinci, Rıdvan Şimşek, Eren Erdoğan, Eren Erdoğan, Ziya Alkurt, Zeki Yıldırım, Kazımcan Karataş, Deniz Kadah.
Bandırmaspor: Kurtuluş Yurt, Abdurrahim, Fırat Arıkan, Mehmet Yiğit, Orhan Ovacıklı, Erkan Taşkıran, İshak Çakmak, Doğan Can Davas, Selçuk Alibaz, del Valle, Rahmi Anıl Başaran.
CANLI | ANKARASPOR 0-1 İSTANBULSPOR (5' Abazaj)
İLK 11'LER
Ankaraspor: Tomas, Gökhan Akkan, Fatih, Ercan, Mahmut Akan, Jovan Blagojevic, Barış Zeren, Sikiru Olatunbosun, Mehmet Burak, Darko Bodul, Marcus
İstanbulspor: Alperen, Wellington, Emrecan, Patrick Etoga, Mehmet Uslu, Eslem Öztürk, Ali Dere, Uygar Mert, Levent Ayçiçek, Kristal Abazaj, Mirkan
İlk 3 sıradaki takımdan birisinin play-off mücadelesi vereceği ligde 61 puanlı İstanbulspor ve 60 puana sahip Altay play-off oynamayı garantiledi. Play-off oynayacak son ekip 57 puanlı Altınordu veya 55 puana sahip Ankara Keçiörengücü'nden biri olacak.
Play-off yarı final eşleşmelerinde lig üçüncüsü ile altıncısı, lig dördüncüsü ile beşincisi karşılaşacak.