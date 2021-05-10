Adana Demirspor'dan beklenen hamle! Samet Aybaba ile sözleşme uzatıldı...

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak; 'Benim hayatımda vefasızlığa yer yok, hocamız devam etmek isterse sözleşmemizi uzatırız.' diyerek Samet Aybaba ile yola devam edileceğini müjdelemişti. Adana Demirspor taraftarının da Samet Aybaba'ya büyük bir sevgisi söz konusu.

SAMET AYBABA İLE 2 SENELİK YENİ ANLAŞMA!

Adana Demirspor, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Samet Aybaba ile iki yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı. 26 yıl sonra Adana Demirspor'u Süper Lig'e çıkaran Samet Aybaba iki sezon daha Çukurova temsilcisinin başında yer alacak.

İŞTE ADANA DEMİRSPOR'UN AÇIKLAMASI!

'Adana Demirspor'umuz vakit geçirmeden transfer çalışmalarına başlamıştır. İlk olarak şampiyonluğumuzda büyük pay sahibi olan teknik direktörümüz Samet Aybaba ile iki senelik yeni anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyor, nice büyük başarları hocamızla yaşamayı temenni ediyoruz.'