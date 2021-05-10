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Giriş Tarihi: 10.5.2021 14:25

Hakan Keleş'ten şampiyonluk sözleri! 'Her şey riske attık ama mutlu sona ulaştık'

Hakan Keleş'ten şampiyonluk sözleri! 'Her şey riske attık ama mutlu sona ulaştık'

44 sene sonra 'e yükselen Giresunspor'un teknik direktörü , dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Tüm dünya pandemi şoku yaşarken her şeyi riske edip bu şampiyonluğa kilitlendiklerini belirten Hakan Kaleş, istedikleri bir şampiyonluk olduğunu vurguladı. Zorlu süreci şampiyonlukla tamamladıklarını belirten Hakan Kaleşi aile olmayı başardıklarını söyledi.

Süper Lig'e çıkan GZT Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, camianın 44 yıllık hasretine son verdiklerini ve bunun sevincini yaşadıklarını belirterek, "Tüm dünya pandemi ile savaşırken, hayatta kalma korkusu herkesin en büyük sorunuyken, her şeyi riske atıp bu şampiyonluğa kilitlendik. Hak ettiğimiz, istediğimiz bir şampiyonluk oldu" dedi.

TFF 1'inci Lig'in son haftasında deplasmanda Tuzlaspor'u 2-1 yenerek adını Süper Lig'e yazdıran GZT Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, açıklamalarda bulundu. 70 puanla Adana Demirspor'un ardından averajla ikinci olarak direkt Süper Lig'e çıkan Karadeniz ekibinin teknik patronu Keleş, şunları kaydetti:

"Şampiyonluk çok güzel bir duygu. Yaşadığımız mutluluk tabii ki tarif edilemez. Bu mutluluğun arkasında büyük bir hikaye var ve bu hikayenin içerisinde de rekorlar, sakatlıklar, cezalılar, transferin kapalı olması, gençlerle sahaya çıkmamız gibi hikayemizi güçlendiren ve yaşadığımız zorlu süreçleri bizlere hatırlatan birçok konu yer alıyor. Ama her şeye rağmen bizim için önemli olan tek şey şampiyon olabilmekti ve biz tüm dünya pandemi ile savaşırken, hayatta kalma korkusu herkesin en büyük sorunuyken, her şeyi riske atıp bu şampiyonluğa kilitlendik. Hak ettiğimiz istediğimiz bir şampiyonluk oldu."

'ZORLU SÜRECİ MUTLULUKLA TAÇLANDIRDIK'

Giresunspor'un 44 yıldır süren Süper Lig hasreti olduğunu ve bu sezon bu özlemi dindirdiklerini vurgulayan Keleş, "Biz burada bir tarih yazmak istiyorduk ve o tarihi 44 yıl aradan sonra bir kez daha yazmayı başardık. Şampiyonluk kupasını bu şehre getiren oyuncularımı da ayrı ayrı kutluyorum. Büyük bir özveri ve isteğin sonuçlarını hep birlikte yaşadık. Başkanımız, yönetimimiz, yöneticilerimiz inanılmaz bir çaba, gayret göstererek takımın büyük bir yükünü omuzladılar. Biz Giresun'da Giresunspor ailesi olabilmeyi başardık. Bunu başarabilmek takım içerisindeki uyumu sağlayabilme adına çok önemliydi. Zorlu bir süreci güzel bir mutluluk ile taçlandırdık. Elde ettiğimiz bu şampiyonluğu tüm Giresunlulara armağan ediyoruz. Bu şampiyonluk Giresunspor'un ve tüm Giresunluların hak ettiği bir şampiyonluk. İnanıyorum ki Giresunspor Süper Lig'de de başarılı işler yapacak ve çok daha güzel yerlerde yer alacaktır" diye konuştu.


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Hakan Keleş'ten şampiyonluk sözleri! 'Her şey riske attık ama mutlu sona ulaştık'
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