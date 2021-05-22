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Giriş Tarihi: 22.5.2021 21:33 Son Güncelleme: 22.5.2021 21:42

: Allah'tan tek dileğim bu camianın hak ettiği yere gelmesi

DHA
Mustafa Denizli: Allah'tan tek dileğim bu camianın hak ettiği yere gelmesi

Teknik Direktörü , TFF 1. Lig play-off yarı final rövanşında 'u deplasmanda 1-0 yenerek finale çıkmalarını, "Benim adıma Altay'ın 'e geri dönmesi yaşanabilecek en büyük mutluluk" şeklinde ifade etti.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan maçın ardından basın toplantısında konuşan Denizli, şunları söyledi;

"Geriye dönüp baktığım zaman şu an görev yaptığım camia benim hayatımın dörtte birinden fazlasını geçirdiğim bir camia. Teknik adam olarak çok büyük camialarda görev yaptım. Milli takımda da görev yaptım. Bunlar benim için övünç sayfalarıdır. Altay'ın üzerimdeki etkisi çok başka bir şey. Altay bana transfer teklifi ile gelemez. Bana transfer çağrısı yapamaz. Ancak beni görev emri olarak davet eder. Bu bir görev emriydi. Çok acil işlerimi dahil her şeyi yüz üstü bıraktım. Allah'tan tek dileğim bu camianın hak ettiği yere gelmesi."

"Finalde hangi takımla karşılaşmak istersiniz?" sorusuna ise Denizli, "Samsunspor averajla çıkamadı. Altınordu çok köklü camialardan biri. Yıllar önce beraber mücadele ettiğimiz takımlardan biriydi. Finale hazırlanacağız. Bu iki takımdan hangisi çıkarsa fark etmez. Çıkıp finalde mücadelemizi yapacağız. Benim adıma Altay'ın Süper Lig'e geri dönmesi yaşanabilecek en büyük mutluluk" yanıtını verdi.

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Mustafa Denizli: Allah'tan tek dileğim bu camianın hak ettiği yere gelmesi
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