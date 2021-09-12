Ümraniyespor 4’te 4 yaptı

TFF 1. Lig lideri Ümraniyespor, galibiyet serisini Bandırmaspor karşısında da sürdürdü: 2-0. İstanbul ekibinin gollerini 24. dakikada penaltıdan Del Valle ile 26'da Kartal Yılmaz'ın asistinde Glumac kaydetti. 4'te 4 yapan kırmızı-beyazlılar, 12 puanla liderliğini sürdürürken, 4 maçta da kalesini gole kapatmayı başardı.
EYÜPSPOR'A DENİZLİ ŞOKU: 0-2
TFF 1. Lig'de zirve mücadelesi veren Eyüpspor sahasında Denizlispor'a 2-0 yenildi. Yeşil-siyahlı ekip böyleceligde 4. maçında ilk galibiyetinialdı. Denizlispor mücadeleyi 58. dakikada ÖmerŞişmanoğlu ile 90+6'da penaltıdan Muğdat Çelik'in attığı gollerle 2-0 kazandı. 4. haftaya 3'te 3 yaparak gelen Eyüpspor ise ilk yenilgisiniDenizlispor karşısında aldı.