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Giriş Tarihi: 12.9.2021

Ümraniyespor 4’te 4 yaptı

Ümraniyespor 4’te 4 yaptı
TFF 1. Lig lideri Ümraniyespor, galibiyet serisini Bandırmaspor karşısında da sürdürdü: 2-0. İstanbul ekibinin gollerini 24. dakikada penaltıdan Del Valle ile 26'da Kartal Yılmaz'ın asistinde Glumac kaydetti. 4'te 4 yapan kırmızı-beyazlılar, 12 puanla liderliğini sürdürürken, 4 maçta da kalesini gole kapatmayı başardı.

EYÜPSPOR'A DENİZLİ ŞOKU: 0-2
TFF 1. Lig'de zirve mücadelesi veren Eyüpspor sahasında Denizlispor'a 2-0 yenildi. Yeşil-siyahlı ekip böylece ligde 4. maçında ilk galibiyetini aldı. Denizlispor mücadeleyi 58. dakikada Ömer Şişmanoğlu ile 90+6'da penaltıdan Muğdat Çelik'in attığı gollerle 2-0 kazandı. 4. haftaya 3'te 3 yaparak gelen Eyüpspor ise ilk yenilgisini Denizlispor karşısında aldı.

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Ümraniyespor 4’te 4 yaptı
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