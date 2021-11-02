Timsah doludizgin TFF 1. Lig'in 11. haftasında Bursaspor, sahasında AnkaraKeçiörengücü'nü 2-0 mağlupetti. Henüz 5. dakikada Kerem Şen'in uzak mesafeden yaptığı kafa vuruşuyla öne geçen Timsah, 35'te de ilk golün asistini yapan İsmail Yüksek'in şutuyla farkı 2'ye çıkardı. Başkent temsilcisi geri dönmeye çalışsa da ağları bulamadı. Bursaspor üst üste 3. galibiyetini almayı başardı.
Adanaspor 88'de güldü
TFF 1. Lig'de günün diğer maçında Adanaspor, sahasında Altınordu'yu 1-0 devirmeyi başardı. Mücadelenin büyük bölümünde üstün oynayan turuncu-beyazlılar, aradığı golü 88. dakikada buldu. Serbest vuruş sonrası ceza sahası içinde oluşankarambolde Uğurcan Yazğılıson vuruşu yaparak topuağlara gönderdi. Adanaspor puanını 12'ye çıkarırken Altınordu 10 puanda kaldı.