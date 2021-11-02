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Giriş Tarihi: 2.11.2021

TFF 1. Lig

Timsah doludizgin
TFF 1. Lig'in 11. haftasında Bursaspor, sahasında Ankara Keçiörengücü'nü 2-0 mağlup etti. Henüz 5. dakikada Kerem Şen'in uzak mesafeden yaptığı kafa vuruşuyla öne geçen Timsah, 35'te de ilk golün asistini yapan İsmail Yüksek'in şutuyla farkı 2'ye çıkardı. Başkent temsilcisi geri dönmeye çalışsa da ağları bulamadı. Bursaspor üst üste 3. galibiyetini almayı başardı.

Adanaspor 88'de güldü
TFF 1. Lig'de günün diğer maçında Adanaspor, sahasında Altınordu'yu 1-0 devirmeyi başardı. Mücadelenin büyük bölümünde üstün oynayan turuncu-beyazlılar, aradığı golü 88. dakikada buldu. Serbest vuruş sonrası ceza sahası içinde oluşan karambolde Uğurcan Yazğılı son vuruşu yaparak topu ağlara gönderdi. Adanaspor puanını 12'ye çıkarırken Altınordu 10 puanda kaldı.

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