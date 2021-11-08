Timsah’ın çıkışını Kocaelispor bitirdi

TFF 1. Lig'in 12. haftasında Kocaelispor, üst üste üç maçınıkazanan Bursaspor'u 2-1 yendi. 9. dakikada Ndlovu, yeşil-siyahlıları öne geçirdi. 30'da Timsah'tan Zalazar, röveşata denemesiyaparken rakibine vurduğugerekçesiyle kırmızı kart gördü. 51'de Benhur farkı ikiye çıkarırken 61'de Bursa, Alasgarov ile penaltıdan golü buldu ancak yetmedi. Yeşil-beyazlılarda 88'de de Matavz, itirazları sonucu kırmızı kartla cezalandırıldı.
BALIKESİRSPOR-ADANASPOR
Adanaspor, deplasmanda Balıkesirspor'u 2-1 yenerek puanını 15'e yükseltti. Konuk ekip 38'de Celil Yüksel'le 1-0 öne geçti. 61'de ise Samed Ali Kaya farkı ikiye çıkardı. Ev sahibi takımın tek golü 84'te Roman Bezjak'tan geldi.