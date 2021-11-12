Bielefeld ilk adım! hedef Barcelona

TFF 1. Lig ekibi Altınordu'nun, Burak İnce için düzenlediği veda törenine Başkan Seyit Mehmet Özkan ve teknik direktör Hüseyin Eroğlu da katıldı. AlmanyaBundesliga ekibi Arminia Bielefeld'e gittiği için büyük heyecan yaşadığını belirten Burak İnce, "Bana olangüveni boşa çıkarmak istemiyorum.Sonraki hedefim ise küçüklüğümdenberi izlediğim Messi gibi olmakve Barcelona'da oynamak" dedi. 17 yaşındaki yıldız adayı kendisinin izinden gidecek futbol tutkunlarına ise şu tavsiyeyi verdi: "Çok çalışsınlar,özel çalışma yapsınlar ve hedefleriher zaman yüksek olsun. Ayaktakalmak için güçlü olmak gerek." Almanya'da sıkıntı yaşamayacağını da dile getiren genç yıldız, "Altınordumodern bir kulüp ve modern futboloynuyor. Hüseyin hocamın desteğinive güvenini hep hissettim" ifadelerini kullandı.
SAMET ÖZTÜRK
'BURAK İÇİN TURNUVA DÜZENLEDİM' ALTINORDU Başkanı Mehmet Özkan, Burak'ı takıma kazandırma öyküsünü şöyle anlattı: "Burak'ı ilk gördüm, gözlerim fal taşı gibi açıldı. Bu çocuk farklı acayip hızlı ve bir anda topla 20 metre gidiyor. Taylan Antalyalı'da da öyle olmuştum. Ama öğrendim ki Burak'ı herkes biliyormuş. Hemen bir turnuvaorganize ettim. Burak'ı turnuvanınen iyi oyuncusu seçtim. Plaket verirken de basının önünde 'İnşallah sen Türkiye'de sıra dışı bir futbolcu olacaksın. Altınordu'dan başka kulübe transfer olma diye de söz aldım. Sonrasını zaten biliyorsunuz."