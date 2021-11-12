Haberler Spor Haberleri TFF 1. Lig Haberleri Bielefeld ilk adım! hedef Barcelona
Giriş Tarihi: 12.11.2021

Bielefeld ilk adım! hedef Barcelona

Bielefeld ilk adım! hedef Barcelona

Altınordu, Bundesliga ekibi Arminia Bielefeld’e transfer olan 17 yaşındaki yıldızı Burak İnce’ye veda töreni düzenledi

TFF 1. Lig ekibi Altınordu'nun, Burak İnce için düzenlediği veda törenine Başkan Seyit Mehmet Özkan ve teknik direktör Hüseyin Eroğlu da katıldı. Almanya Bundesliga ekibi Arminia Bielefeld'e gittiği için büyük heyecan yaşadığını belirten Burak İnce, "Bana olan güveni boşa çıkarmak istemiyorum. Sonraki hedefim ise küçüklüğümden beri izlediğim Messi gibi olmak ve Barcelona'da oynamak" dedi. 17 yaşındaki yıldız adayı kendisinin izinden gidecek futbol tutkunlarına ise şu tavsiyeyi verdi: "Çok çalışsınlar, özel çalışma yapsınlar ve hedefleri her zaman yüksek olsun. Ayakta kalmak için güçlü olmak gerek." Almanya'da sıkıntı yaşamayacağını da dile getiren genç yıldız, "Altınordu modern bir kulüp ve modern futbol oynuyor. Hüseyin hocamın desteğini ve güvenini hep hissettim" ifadelerini kullandı.
SAMET ÖZTÜRK

'BURAK İÇİN TURNUVA DÜZENLEDİM'
ALTINORDU Başkanı Mehmet Özkan, Burak'ı takıma kazandırma öyküsünü şöyle anlattı: "Burak'ı ilk gördüm, gözlerim fal taşı gibi açıldı. Bu çocuk farklı acayip hızlı ve bir anda topla 20 metre gidiyor. Taylan Antalyalı'da da öyle olmuştum. Ama öğrendim ki Burak'ı herkes biliyormuş. Hemen bir turnuva organize ettim. Burak'ı turnuvanın en iyi oyuncusu seçtim. Plaket verirken de basının önünde 'İnşallah sen Türkiye'de sıra dışı bir futbolcu olacaksın. Altınordu'dan başka kulübe transfer olma diye de söz aldım. Sonrasını zaten biliyorsunuz."

EN ÇOK OKUNANLAR

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı: Aralarında İstanbul da var! Kar ve sağanak geliyor...
Başak Cengiz kimdir? Türkiye'yi ayağa kaldıran Başak Cengiz cinayeti nasıl oldu, genç kadın kaç yaşındaydı?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? TV8 ile 11 Kasım 2021 MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? Eleme potasına giden şok isim...
Son dakika: Cristiano Ronaldo'nun Manchester United rüyası kısa sürebilir! Ayrılık ihtimalleri arttı, Lionel Messi'nin yanına...
Son dakika: Ali Koç Mesut Özil’e tepki göstermişti! Fenerbahçe taraftarı destek çıktı “Yanındayız…”
Acıların kadını Şenay Gürler’in hayatı Yeşilçam filmi gibi…
SON DAKİKA: Memur ve emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? En düşük SSK ve BAĞKUR Ocak emekli zammı 2022!
Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı ne zaman yapılacak, şartları nelerdir, branş dağılımı belli oldu mu? Sağlık Bakanlığı personel alımı 2021 başvuru tarihleri belli oldu!
Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı ve son durum nedir? 2021 CTE Açık cezaevi izinleri ne zaman, hangi gün bitecek? İşte tüm bilgiler
Son dakika: MEB'den flaş açıköğretim kararı: 8 dönem şartı kaldırıldı
ARKADAŞINA GÖNDER
Bielefeld ilk adım! hedef Barcelona
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA