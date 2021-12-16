Derbide kazanan Bandırma

TFF 1. Lig'in 17. haftasında Balıkesir derbisinde Bandırmaspor, sahasında Balıkesirspor'u 3-0 mağlup etti. Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 48. dakikasında Levent Ayçiçek ile öne geçen Bandırmaspor, 85'te BurakSüleyman ile farkı ikiye çıkardı. Maçın skorunu uzatma dakikalarında Kerim Avcı ilan etti: 3-0. Son iki haftayı mağlubiyetlekapatan Bandırma ekibi, kötü gidişata'dur' dedi ve puanını 28 yaptı. Lig sonuncusu Balıkesirspor ise 7 olan puanını artıramadı. Dün oynanan diğer maçta, Samsunspor, sahasında 10 kişi kaldığı mücadelede Boluspor ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibinin golünü Yasin Öztekin atarken, konuk ekibin sayısını Dejvi Bregu kaydetti.