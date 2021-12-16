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Giriş Tarihi: 16.12.2021

Derbide kazanan Bandırma

TFF 1. Lig'in 17. haftasında Balıkesir derbisinde Bandırmaspor, sahasında Balıkesirspor'u 3-0 mağlup etti. Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 48. dakikasında Levent Ayçiçek ile öne geçen Bandırmaspor, 85'te Burak Süleyman ile farkı ikiye çıkardı. Maçın skorunu uzatma dakikalarında Kerim Avcı ilan etti: 3-0. Son iki haftayı mağlubiyetle kapatan Bandırma ekibi, kötü gidişata 'dur' dedi ve puanını 28 yaptı. Lig sonuncusu Balıkesirspor ise 7 olan puanını artıramadı. Dün oynanan diğer maçta, Samsunspor, sahasında 10 kişi kaldığı mücadelede Boluspor ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibinin golünü Yasin Öztekin atarken, konuk ekibin sayısını Dejvi Bregu kaydetti.

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Derbide kazanan Bandırma
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