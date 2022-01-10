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Giriş Tarihi: 10.1.2022

Spor Toto 1. Lig

Spor Toto 1. Lig
Dadaş puanları 1-1 dağıtıyor
BB ERZURUMSPOR sahasında Menemenspor ile 1-1 berabere kaldı ve son 4 maçında 3'üncü kez sahadan 1 puanla ayrıldı. Ev sahibi ekibin golünü 29. dakikada penaltıdan Emircan Altıntaş kaydetti. Menemenspor'a 1 puan getiren isim ise 64'te rakibin ağlarını havalandıran Ahmet Sagat oldu.

İstanbulspor'dan Manisa FK'ya fren
ALTI maçtır kaybetmeyen Manisa FK, sahasında İstanbulspor'a 2-1 yenilerek serisini bitirdi. Sarı-siyahlıların gollerini İbrahim Yılmaz (pen.) ve Aldin Cajic attı. Anıl Koç'un sayısı, ev sahibine yetmedi.

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