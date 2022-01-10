Spor Toto 1. Lig

Dadaş puanları1-1 dağıtıyor BB ERZURUMSPOR sahasında Menemenspor ile 1-1 berabere kaldı ve son 4 maçında 3'üncü kez sahadan 1 puanla ayrıldı. Ev sahibi ekibin golünü 29. dakikada penaltıdan Emircan Altıntaş kaydetti. Menemenspor'a 1 puan getiren isim ise 64'te rakibin ağlarını havalandıran Ahmet Sagat oldu.
İstanbulspor'danManisa FK'ya fren
ALTI maçtır kaybetmeyen Manisa FK, sahasında İstanbulspor'a 2-1 yenilerek serisini bitirdi. Sarı-siyahlıların gollerini İbrahim Yılmaz (pen.) ve Aldin Cajic attı. Anıl Koç'un sayısı, ev sahibine yetmedi.