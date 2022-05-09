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Giriş Tarihi: 9.5.2022

1. lig yangın yerine döndü

1. lig yangın yerine döndü
SPOR Toto 1. Lig'de dün bütün maçlar aynı saatte başladı ve nefes kesen sonuçlar alındı. Bandırmaspor, İstanbulspor ve BB Erzurumspor play-off vizesini aldı. 4'üncü bilet için Eyüp ve Tuzla avantajlı. Samsunspor ise mucize bekleyecek. Düşme hattı ise yangın yerine döndü. Bolu, Denizlispor ve G.Birliği rakiplerini yenerek son iki hafta öncesi rahat nefes aldı. Bursaspor, 3-2'lik Ümraniye galibiyetiyle Kocaelispor ile puanları (41) eşitleyip, Altınordu'yla (42) farkı da 1'e indirdi. Menemenspor ise işini zora soktu.

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1. lig yangın yerine döndü
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