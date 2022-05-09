1. lig yangın yerine döndü

SPOR Toto 1. Lig'de dün bütün maçlar aynı saatte başladı ve nefes kesen sonuçlar alındı.play-off vizesini aldı. 4'üncü bilet için Eyüp ve Tuzla avantajlı. Samsunspor ise mucize bekleyecek. Düşme hattı ise yangın yerine döndü. Bolu, Denizlispor ve G.Birliği rakiplerini yenerek son iki hafta öncesi rahat nefes aldı.Altınordu'yla (42) farkı da 1'e indirdi. Menemenspor ise işini zora soktu.