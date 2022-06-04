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Giriş Tarihi: 4.6.2022

Bunun adı futbol değil meydan muharebesi

Bunun adı futbol değil meydan muharebesi
İSTANBUL'DA 1. Amatör Lig futbol karşılaşmasında ortalık karıştı… İlk yarıyı 2-0 önde kapatan ev sahibi Arnavutköyspor, lider Yeşilbayırspor'un 85. dakikada skoru 3-2 yapmasıyla geriye düştü. Bu gol sonrasında iki takım oyuncuları birbirine girerken maç tatil edildi. Taşoluk Stadı'ndaki maçta iddiaya göre ev sahibi Arnavutköyspor kaptanı Nadir Dağ, rakibin gol sevinci sırasında ellerinde bulunan topu almak istedi. Bu sırada başlayan olaylarda kafa darbesi alan Nadir Dağ'ın yüzünde 22 kırık oluştu. Arnavutköy'den 5, Yeşilbayır'dan 4 oyuncu kırmızı kart gördü.
BULUT YAMANDAĞ-ÇAĞRI OĞUZ

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Bunun adı futbol değil meydan muharebesi
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