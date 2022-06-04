Bunun adı futbol değil meydan muharebesi

İSTANBUL'DA 1. Amatör Lig futbol karşılaşmasında ortalık karıştı… İlk yarıyı 2-0 önde kapatan ev sahibi Arnavutköyspor, lider Yeşilbayırspor'un 85. dakikada skoru 3-2 yapmasıyla geriye düştü. Bu gol sonrasındaiki takım oyuncuları birbirinegirerken maç tatil edildi. Taşoluk Stadı'ndaki maçta iddiaya göre ev sahibi Arnavutköyspor kaptanı NadirDağ, rakibin gol sevinci sırasındaellerinde bulunan topualmak istedi. Bu sırada başlayan olaylarda kafa darbesi alan Nadir Dağ'ın yüzünde 22kırık oluştu. Arnavutköy'den 5, Yeşilbayır'dan 4 oyuncu kırmızı kart gördü.
BULUT YAMANDAĞ-ÇAĞRI OĞUZ