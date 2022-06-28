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Giriş Tarihi: 28.6.2022 11:35

Muğdat Çelik futbolu bıraktı!

DHA
Muğdat Çelik futbolu bıraktı!

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor'da Muğdat Çelik, kulüpten ayrılıp 32 yaşında futbolu bıraktı.

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor'da Muğdat Çelik, kulüpten ayrılıp 32 yaşında futbolu bıraktı. Kariyerinde yıllarca Süper Lig'de Balıkesirspor, Akhisarspor, Galatasaray, Gaziantep FK ve Kayserispor formalarını giyen forvet, geçen sezon başında transfer olduğu Denizlispor'da 9 maça çıktıktan sonra ağır bir sakatlık yaşadı.

Yeşil-siyahlı yönetim Muğdat'la ilgili, "Futbolcumuz Muğdat Çelik ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Tüm alacaklarını bırakarak takımımızdan ayrılan Muğdat Çelik'e bugüne kadar verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki hayatında sağlık ve başarılar diliyoruz" mesajını yayınladı.

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Muğdat Çelik futbolu bıraktı!
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