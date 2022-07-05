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Giriş Tarihi: 5.7.2022 14:56

Göztepe'de çifte transfer! Galatasaray'dan genç futbolcu...

DHA
Göztepe’de çifte transfer! Galatasaray’dan genç futbolcu...

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, Galatasaray altyapısında futbola başlayıp profesyonel olan 19 yaşındaki Berkay Atay'ı 1 yıllığına kiralandığı ifade edildi. Ayrıca altyapısından orta saha oyuncusu İzzet Furkan Malak'ı profesyonel yaptı.

Transfer sezonunda Nijeryalı forvet Obinna Mamah ve İngiliz orta saha Romal Palmer'le sözleşme imzalayan Spor Toto 1'inci Lig ekibi Göztepe, Galatasaray'dan orta saha Berkay Atay'ı da kadrosuna dahil etti. Galatasaray altyapısında futbola başlayıp profesyonel olan 19 yaşındaki oyuncunun 1 yıllığına kiralandığı ifade edildi. Takımla idmanlara çıkan Berkay, kanatlarda da görev yapıyor.

İZZET FURKAN MALAK'LA PROFESYONEL SÖZLEŞME İMZALADI

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, altyapısından orta saha oyuncusu İzzet Furkan Malak'ı profesyonel yaptı.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, 9 yaş altı takımından itibaren altyapıda forma giyen 2005 doğumlu İzzet Furkan Malak ile profesyonel sözleşme imzalandığı belirtildi.

Öte yandan, geçen sezon Hollanda'nın Dordrecht takımında kiralık olarak forma giyen Seydine N'Diaye'nin sözleşmesinin karşılıklı feshedildiği bildirildi.

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Göztepe'de çifte transfer! Galatasaray'dan genç futbolcu...
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