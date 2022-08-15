Dev maçta kazanan Göztepe

Spor Toto 1. Lig'de dün kıran kırana bir mücadele yaşandı. Geçen sezon Süper Lig'den düşen Göztepe, 2. Lig'den yükselmeyi başaran Sakaryaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın tek golü, 12. dakikada geldi. İzmir ekibinin yeni transferi Kenneth Obinna Mamah,sağ kanattan gelişen atakta buluştuğutopu filelere gönderdi ve galibiyetigetirdi. 63'te ise Sakarya'dan Ozan Sol, yaptığı faul ile kırmızı kart gördü. 90+6'da yeşil-siyahlıların golü VAR kararı ile iptal edilirken, gülen İzmir ekibi oldu.