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Giriş Tarihi: 15.8.2022

Dev maçta kazanan Göztepe

Dev maçta kazanan Göztepe
Spor Toto 1. Lig'de dün kıran kırana bir mücadele yaşandı. Geçen sezon Süper Lig'den düşen Göztepe, 2. Lig'den yükselmeyi başaran Sakaryaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın tek golü, 12. dakikada geldi. İzmir ekibinin yeni transferi Kenneth Obinna Mamah, sağ kanattan gelişen atakta buluştuğu topu filelere gönderdi ve galibiyeti getirdi. 63'te ise Sakarya'dan Ozan Sol, yaptığı faul ile kırmızı kart gördü. 90+6'da yeşil-siyahlıların golü VAR kararı ile iptal edilirken, gülen İzmir ekibi oldu.

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Dev maçta kazanan Göztepe
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