Adıyaman FK Kırklareli’ne galibiyet için gitti

Sezonun ilk müsabakasında kendi evinde konuk ettiği 1461 Trabzonspor'a uzatma dakikalarında yediği golle 1-0 yenilen Adıyaman Futbol Kulübünde tek hedef Kırklareli spor maçını kazanmak.

Hafta içi teknik heyet nezaretinde Kırklareli spor müsabakasına hazırlanan Adıyaman Futbol kulübü Cuma günü Kırklareli'ni giderek kampa girdi.

Sezon ilk maçında talihsiz bir yenilgi aldıklarını dile getiren Teknik Direktör Ceyhun Müderrisoğlu; "Sezona kendi sahamızda galibiyetle başlamak istiyorduk. Ancak istediğimiz oyunu bir türlü sahaya yansıtamadık. Rakip takımda bir iki pozisyonunun dışında pozisyonu yoktu. Müsabakanın ilk çeyrek süresinde daha üstün oynayan, baskı yapan bizdik ancak bir türlü gol atma başarısını gösteremedik. Müsabakanın ikinci yarısında da aynı şekilde istediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık ve uzatma dakikalarında çok şansız bir gol yedik ve yenildik. Taraftarımıza galibiyet sevinci yaşatmak isterken yenildiğimiz için üzgünüz. İnşallah Kırklareli deplasmanından galibiyetle dönerek ilk maçın yenilgisini telafi edeceğiz. Taraftarımızdan ricamız lütfen takımlarına sahip çıksınlar, desteklesinler." dedi.