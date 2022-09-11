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Giriş Tarihi: 11.9.2022

Keçiörengücü yakalandı

Keçiörengücü yakalandı
Spor Toto 1. Lig'in 5. haftasında Beyçimento Bandırmaspor, ilk yarısını 2-0 geride kapattığı maçta Ankara Keçiörengücü ile 2-2 berabere kaldı. Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynanan mücadelede konuk takım 22. dakikada Hamza Gür ve 39. dakikada Bekir Karadeniz'in golleriyle soyunma odasına üstün gitti. Ancak ikinci yarıya iyi başlayan bordo- beyazlılar, 49'da Atabey Çiçek ile farkı bire indirdi. 7 dakika sonra da Fatih Kurucuk, Atabey'in asistinde ağları sarsıp takımına 1 puanı getirdi.
Gençlerbirliği-Tuzlaspor:............. 1 - 2
Sakaryaspor-A.Denizlispor:........ 2 - 1

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Keçiörengücü yakalandı
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