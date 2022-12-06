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Giriş Tarihi: 6.12.2022 10:13 Son Güncelleme: 6.12.2022 10:15

Çaykur Rizespor evinde berabere kaldı

DHA
Çaykur Rizespor evinde berabere kaldı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor 16. haftada evinde konuk ettiği Pendikspor ile 1-1 berabere kaldı. Geçen sezon Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden Çaykur Rizespor bu sezon sonunda'da başarı sağlayarak gelecek sezon Süper Lig'de mücadele etmek istiyor. Rizespor bu maçla birlikte puanını 26'ya yükselterek 3. sırada yer alırken, Pendikspor ise aynı puanla 4. sırada yer aldı.


Spor Toto 1'inci Lig'in 16'ncı haftasında Çaykur Rizespor konuk ettiği Pendikspor'la 1-1 berabere kaldı.
30'uncu dakikada sağ çaprazdan Alper'in kullandığı serbest vuruşta ceza alanına gönderdiği topu, Kubilay kafasıyla ağlarla buluşturdu: 1-0.
47'nci dakikada Bolasie ceza sahasının hemen dışından yerden şutunu çekti, top kaleci Burak'ta kaldı.
59'uncu dakikada Bahadır'ın sağdan gönderdiği topa Kubilay kafa ile karşılık verdi, top üst ağlarda kaldı.
90+5'inci dakikada Regattin'in sağdan gönderdiği topu Hasan kafa ile indirdi, Berkay'ın dokunduğu top ağlarla buluştu: 1-1.
Karşılaşma bu skorla sona erdi.

ÇAYKUR RİZESPOR: Tarık - Bahadır, Emirhan, Emircan, Alberk, Koray, Alper (Dk. 86 Papa), Bolasie (Dk. 80 Van Den Hurk), Deniz (Dk. 86 Seyfettin), Sefa (Dk. 80 Miya), Kubilay (Dk. 66 Benhur)
PENDİKSPOR: Burak - Murat (Dk. 58 Ahmet), Berkay, Hasan, Erdem, Hasan Kılıç (Dk. 76 Görkem), Erhan, Regattin, Thiam (Dk. 46 Muhammed), Kappel, Rogerio (Dk. 84 Oltan)
GOLLER: Dk. 30 Kubilay (Çaykur Rizespor), Dk. 90+5 Berkay (Pendikspor)
SARI KARTLAR: Koray (Çaykur Rizespor), Hasan Kılıç, Erdem, Regattin (Pendikspor)

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Çaykur Rizespor evinde berabere kaldı
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