1. Lig ekiplerinden bomba transferler

SPOR Toto 1. Lig kulüplerinden dün iki önemli transfer geldi. Tuzlaspor, DemokratikKongo CumhuriyetliGiannelli İmbula'yı kadrosunakattığını açıkladı. Daha önce Marsilya, Porto, Lecce, Rayo Vallecano ve Stoke City gibi takımların formalarını giyen 30 yaşındaki ön libero, 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Lider Eyüpspor ise Dört Büyükler'in gündeminden düşmeyen Halil Akbunar ile anlaştı. Belçika Ligi ekiplerinden Westerlo'da boy gösteren 29 yaşındaki kanat oyuncusu,bugün İstanbul'a gelerekeflatun-sarılılarla kontratimzalayacak. Halil Akbunar bu sezon Westerlo'da 9'u ilk 11 olmak üzere 14 karşılaşmada ter döktü, 2 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.