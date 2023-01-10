1. Lig ekiplerinden bomba transferler

SPOR Toto 1. Lig kulüplerinden dün iki önemli transfer geldi. Tuzlaspor,Daha önce Marsilya, Porto, Lecce, Rayo Vallecano ve Stoke City gibi takımların formalarını giyen 30 yaşındaki ön libero,Lider Eyüpspor ise Dört Büyükler'in gündeminden düşmeyen Halil Akbunar ile anlaştı. Belçika Ligi ekiplerinden Westerlo'da boy gösterenHalil Akbunar bu sezon Westerlo'da 9'u ilk 11 olmak üzere 14 karşılaşmada ter döktü, 2 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.