Koltuk tehlikede!

Penaltı kaçırdığı Manisa deplasmanında 2 puan kaybeden Samsunspor, liderliği tehlikeye soktu. Bugün Eyüpspor, Bodrumspor’u mağlup ederse zirvenin sahibi olacak
SPOR Toto 1. Lig'in 23. haftasına lider giren Yılport Samsunspor, deplasmanda Manisa FK ile 1-1 berabere kaldı. 4. dakikada Zeki ile penaltıdan yararlanamayan, 64. dakikada Alim'in şutunda topu direkten dönen Karadeniz ekibi, 69'da YunusEmre ile öne geçti. Teknik direktörlüğüne hafta içi Yalçın Koşukavak'ın getirildiği ev sahibi takım, 82. dakikada yenitransferi Fernandes'in penaltı golüyle tabelayı eşitledi. 90+1'de Samsun bu kez Barış'la direk engeline takıldı.