Koltuk tehlikede!

SPOR Toto 1. Lig'in 23. haftasına lider giren Yılport Samsunspor, deplasmanda Manisa FK ile 1-1 berabere kaldı. 4. dakikada Zeki ile penaltıdan yararlanamayan, 64. dakikada Alim'in şutunda topu direkten dönen Karadeniz ekibi,ile öne geçti. Teknik direktörlüğüne hafta içi Yalçın Koşukavak'ın getirildiği ev sahibi takım,tabelayı eşitledi. 90+1'de Samsun bu kez Barış'la direk engeline takıldı.