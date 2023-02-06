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Giriş Tarihi: 6.2.2023

Koltuk tehlikede!

Koltuk tehlikede!

Penaltı kaçırdığı Manisa deplasmanında 2 puan kaybeden Samsunspor, liderliği tehlikeye soktu. Bugün Eyüpspor, Bodrumspor’u mağlup ederse zirvenin sahibi olacak

SPOR Toto 1. Lig'in 23. haftasına lider giren Yılport Samsunspor, deplasmanda Manisa FK ile 1-1 berabere kaldı. 4. dakikada Zeki ile penaltıdan yararlanamayan, 64. dakikada Alim'in şutunda topu direkten dönen Karadeniz ekibi, 69'da Yunus Emre ile öne geçti. Teknik direktörlüğüne hafta içi Yalçın Koşukavak'ın getirildiği ev sahibi takım, 82. dakikada yeni transferi Fernandes'in penaltı golüyle tabelayı eşitledi. 90+1'de Samsun bu kez Barış'la direk engeline takıldı.

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